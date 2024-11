Crece la polémica por el influencer que debutó en Riestra: "El mensaje de fondo no aporta nada"

El abogado Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho Deportivo y Administrativo, habló esta mañana con el equipo del programa "Hora Pico", emitido por La Brújula 24, sobre la polémica que envuelve por estas horas al fútbol argentino, luego de que el Club Deportivo Riestra incluyera en su plantilla a un streamer.

Tal como indicó más temprano este medio, y la gran mayoría en todo el país, el equipo que dirige técnicamente Cristian "El Ogro" Fabbiani "utilizó" en el primer minuto del partido que jugó contra Vélez a Iván Buhajeruk, popularmente conocido como Spreen, lo cual rápidamente generó un revuelo importante en el ambiente del fútbol. Tanto es así que la propia Dirección General de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó que la situación sea investigada por el Tribunal de Ética.

Al respecto, Bee Sellares consideró que "el mensaje no es bueno desde ningún punto de vista. No es bueno desde lo deportivo, obviamente, pero tampoco desde lo educacional y formativo. Sobre todo a los más jóvenes que practican el fútbol y es por ellos sabido que llegar a jugar a nivel profesional no es para cualquiera".

"Más allá de lo reglamentario de que haya participado, creo que el mensaje de fondo no aporta nada ni suma nada. Muy por el contrario, las asociaciones como la AFA y hasta el sindicato de jugadores que no se han expresado dejan mucho que desear", analizó.

FIFA y las asociaciones están obligadas a combatir todas aquellas prácticas que por acción u omision de clubes, jugadores y oficiales puedan alterar el CURSO, resultado o cualquier otro aspecto de una competición, esto se llama MANIPULACIÓN de partidos. Reglamento⬇️ pic.twitter.com/k8Qkk5NofC — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) November 12, 2024

Además, con relación a la investigación planteada, el profesional dijo que "esto hay que encasillarlo dentro de un cuadro más general. La FIFA viene trabajando fuertemente en el tema de la integridad deportiva, que significa que la competencia transcurra dentro y fuera de la cancha con normalidad, sin alteraciones. Eso va en relación con las apuestas deportivas y, fundamentalmente, de todo lo que genera ese mercado".

"Las asociaciones a nivel mundial están obligadas a llevar a cabo todas las directrices de la FIFA. Y entre ellas, situaciones como esta, investigar qué es lo que ha pasado", añadió.

