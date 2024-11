Wanda Nara confirmó su romance con L-Gante: primeras fotos como novios

Después de una relación con altos y bajos, finalmente Wanda Nara y L-Gante decidieron apostar plenamente a su romance. La pareja fue vista abordando la camioneta de la mediática -conducida por el músico-, y ante la prensa, no dudaron en mostrarse juntos y confirmar el vínculo amoroso. El referente de la cumbia 420 y la empresaria se dejaron ver sonrientes y dispuestos, algo que marcó la diferencia respecto de otras ocasiones donde evitaban a los periodistas.

Durante una breve charla con un movilero de LAM (América), ambos confirmaron su relación, disipando las dudas que existían desde el inicio de su acercamiento el año pasado. En esa época, la historia entre ellos fue rodeada de rumores y especulaciones, especialmente porque coincidió con una crisis entre Wanda y su entonces pareja, el futbolista Mauro Icardi. Sin embargo, lo que parecía un romance pasajero, ahora va tomando seriedad.

La confirmación del romance llegó justo después de una imagen que circuló en redes sociales donde se veía a Wanda y L-Gante acompañados de Jamaica, la hija del músico. Esta fotografía causó controversia cuando Tamara Báez, ex de L-Gante y madre de la niña, reaccionó molesta. Báez, visiblemente afectada, arremetió contra la pareja y los acusó de utilizar a su hija para llamar la atención. Expresó su malestar en redes sociales, afirmando que le daba "rechazo" ver a Jamaica en medio de la "película" que, según ella, protagonizaban Wanda y su ex.

Báez no escatimó en palabras para hacer su descargo: “Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos. De él no me sorprende nada. Pero la única vez que la ve, tiran fotito. No va. Desubicada”, escribió. La influencer también señaló que el comportamiento de L-Gante era inconsistente y que, en su opinión, la relación entre ambos no duraría.

Este mensaje generó una ola de comentarios en redes sociales, con algunos usuarios que defendieron a L-Gante y criticaron la actitud de Tamara Báez. Una seguidora incluso resaltó lo que consideró una contradicción en su postura: “La mamá sí puede sacarse fotos con la nena y su nueva pareja, pero el papá no”, señalando una posible doble vara en el juicio de Báez.

L-Gante, al notar estos comentarios, no dudó en responder a sus seguidores y lanzó un mensaje contundente, buscando poner fin a la controversia. “Tengo fe de que ya no pase eso”, expresó, dejando en claro que espera mantener la paz en la relación con la madre de su hija y seguir adelante con su nueva relación con Wanda.

Con información de TN