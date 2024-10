Trump dijo que amenazó a Putin con atacar Moscú: “Voy a volar esas malditas cúpulas”

En la entrevista con el WSJ, Trump también ha criticado abiertamente al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a quien ha calificado de “comercial” que “jamás debería de haber permitido que empezase la guerra” y sostiene que si él hubiera seguido en la Casa Blanca la invasión jamás hubiera ocurrido.

Zelensky es un “comercial” al que “jamás debería de haber permitido que empezase la guerra”, dijo Trump (Europa Press/Contacto/Shealah Craighead/White House)

Zelensky es un “comercial” al que “jamás debería de haber permitido que empezase la guerra”, dijo Trump (Europa Press/Contacto/Shealah Craighead/White House)

En respuesta a estas informaciones, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha instado a Trump, sin citarlo, a mantener una cierta “higiene informativa”, en especial durante la campaña electoral.

“En Estados Unidos se están haciendo muchas declaraciones acaloradas, desde la emoción”, ha indicado, según recoge la televisión pública rusa RBC. Peskov ha subrayado además que el Kremlin no publica el contenido de conversaciones privadas. “Seguimos prefiriendo una posición muy responsable y no hacer público el contenido de las conversaciones de los más altos niveles. Lamentablemente, hay varios líderes mundiales que no practican esta política y no respetan esta higiene de información. Bueno. En su conciencia queda”, ha argumentado.

Además de su relación con Putin, Trump también recordó su vínculo con el presidente chino, Xi Jinping. Trump afirmó que podría haber persuadido a Xi para que no bloqueara Taiwán simplemente amenazando con aranceles masivos.

Las declaraciones sobre comercio e inmigración

En cuanto al comercio, Trump reiteró su apoyo a los aranceles, que calificó de “la palabra más bonita del diccionario” tras señalar la oposición del WSJ a los aranceles. También criticó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Asociación Transpacífico (TPP), dos acuerdos comerciales que el Journal había apoyado.

Destacaron especialmente los comentarios de Trump sobre inmigración, ya que afirmó que quería que “entrara mucha gente, pero quiero que entren legalmente”. Sin embargo, también aludió a la separación de familias inmigrantes, una política aplicada durante su presidencia que suscitó numerosas críticas.

“Tenemos mucha gente buena en este país, y tenemos que hacer algo al respecto, y me gustaría ver si podemos hacerlo”, dijo Trump, añadiendo que cuanto “más amable me vuelva, más gente vendrá ilegalmente”.

Trump reiteró su apoyo a los aranceles, que calificó de “la palabra más bonita del diccionario” (AP Foto/Susan Walsh)

Trump reiteró su apoyo a los aranceles, que calificó de “la palabra más bonita del diccionario” (AP Foto/Susan Walsh)

A lo largo de la reunión, Trump demostró una mayor confianza y conocimiento de las cuestiones políticas en comparación con una entrevista similar en 2015, señaló el WSJ. Sin embargo, sus comentarios improvisados también suscitaron preocupación, sobre todo cuando sugirió el posible uso del ejército o la Guardia Nacional para hacer frente a los “disturbios civiles” el día de las elecciones.

Cuando se le pidió que lo aclarara, Trump dio marcha atrás y dijo que no utilizaría el ejército contra oponentes políticos, pero que consideraría el despliegue de la Guardia Nacional en casos de disturbios graves, citando las protestas de 2020 en Minneapolis.

El encuentro de Trump con los directivos del Journal se produjo apenas dos días después de que el republicano se mofara del periódico durante un discurso en el Club Económico de Chicago, diciendo: “¿Qué sabe The Wall Street Journal? Se han equivocado en todo”.

Sin embargo, una vez iniciada la reunión a puerta cerrada el jueves, se deshizo en elogios hacia la publicación. “Bueno, he tenido un gran apoyo, tengo un gran respeto por la junta, por todos los que tienen que ver con The Wall Street Journal”, dijo Trump al equipo editorial. “Lo leo todo el tiempo. El consejo editorial no me trata bien. Pero diré sobre la militarización de la justicia, que me han tratado muy bien, y lo agradezco”.