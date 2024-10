De roscas e internas

Guerra

Los libertarios bahienses se superan todo el tiempo y saltan de escándalo en escándalo. A menos de un año de haber realizado una gran elección y haber desembarcado en distintos cargos políticos, las peleas y las escenas propias del mundo de la farándula han sido el denominador común.

Todo se vuelve aún más lamentable, cuando se recuerda que todos los que hoy forman parte de la interna de La Libertad Avanza llegaron a la vida pública aborreciendo las viejas y nefastas prácticas de la casta. Eso fue lo que les hizo cosechar un aluvión de votos. Hoy exhiben todo lo contrario.

Como si fuera una broma de mal gusto, en tan solo 10 meses, están demostrando que tomaron lo peor de la política tradicional. Sus luchas intestinas dejan boquiabiertos hasta los más viejos zorros de la “casta”. Lejos de renovar el aire, como esperaba el electorado, lo enrarecieron aún más y a una velocidad nunca vista.

Para ser contemplativos es justo decir que la falta de experiencia, y hasta inocencia en la famosa “rosca”, les pudo haber jugado una mala pasada en el inicio. Apenas celebradas las elecciones del año pasado, los libertarios fueron penetrados por todos los costados por la política tradicional y los hizo estallar desde adentro.

Sin embargo, la implosión después continuó sin la necesidad de la intervención de terceros. Peleas por cargos, despachos, nombres y escritorios fueron una constante. A esta altura de la soirée ya no hay excusas. Los que llegaron en una misma lista están todos desperdigados. Divisiones y subdivisiones. Las redes y las selfies son el campo de batalla. En un principio, era más fácil de entender el parteaguas libertario. Hoy es imposible de seguir.

El grupo de Oscar Liberman acusa a la presidenta del Concejo Marite Gonard de haber sido cooptada por el Nardellismo-Moiranismo para manotearle la presidencia del Concejo a Federico Susbielles, que había ganado las elecciones, y -de paso- joder al economista.

Del lado de Marite, piensan exactamente lo contrario y hablan de un pacto de Liberman con Alsina 65.

Ahora, el concejal Carlos Alonso, que había quedado del lado de Marite denunció penalmente a Marite y a dos “cómplices” de robarle una cadena de oro y una lujosa lapicera. Alonso no está de acuerdo, con la última movida de armar un bloque con los bullrichistas Marcos Streintemberger y Silvina Rubio. Y tampoco con la espercita Valeria Rodríguez (que a su vez abandonó a Lophezmurphista Tury Barrionuevo que intenta reprogramar el GPS).

Tras la presentación judicial, Alonso quedó más sólo que Kung Fu en el día del amigo dentro del Concejo. No está ni con unos ni otros. Sin embargo, cuenta con un anclaje fuerte “arriba”. Ese anclaje es el senador Sergio “Nono” Vargas, un hombre de aceitados vínculos no solo en la política, sino en el Poder Judicial y castrense.

En tanto, en el mundo Liberman festejaban un posteo del armador bonaerense de Milei, Sebastián Pareja, que anunció que su referente en Bahía era “El Ruso”. Este grupo, que venía del escandalete protagonizado por la joven Nungeser -la que armó la lista universitaria con los peores criminales de Villa Floresta-, celebró que en el Concejo quedará exhibida la mano del Nardellismo-Moiranismo en la movida del nuevo bloque.

Gonard, en tanto, está más que conforme porque amplió su poder dentro del HCD. Se fue uno, pero ingresaron tres. Es decir, ganó dos.

Por su parte, en el bloque PRO, quedaron con números disminuíos, pero declararon la independencia definitiva con el tridente que ostentó el máximo poder durante ocho años y que encabezaba el exintendente Gay junto con los mencionados Nardelli y Moirano.

Camino judicial

Mientras siguen las escaramuzas por capítulos en el Concejo, en la Justicia no cayó para nada bien la denuncia de Alonso. No lo dirán públicamente y el caso se investigará como corresponde, pero no son sonsos y no les gusta ser utilizados para dirimir internas políticas berretas.

Y como si fuera poco, el destino quiso que el hurto denunciado por el edil recayera en la fiscal Marina Lara. Se trata de la misma funcionaria, que fuera engañada de manera artera por la consejera escolar Fiorella Damiani.

Recordemos que Damiani, hoy a cargo de velar por la educación de los niños bahienses, radicó una falsa denuncia por abuso sexual contra dos jóvenes cuando, en realidad, era mentira. Un explícito documento fímico demostró que nunca hubo delito. Fue una agitada fiesta sexual con absoluto consentimiento. Hasta que el video no fue presentado, la Justicia “compró” el relato de la “víctima” y mandó a los muchachos a un calabozo, donde terminaron vejados. Por ahora, la embustera está impune.

Lara, mientras tanto, sabe con los bueyes con los que hara y extrema cuidados para no tropezar dos veces con la misma piedra.



Candidato

Y hablando de internas, una que tiene fecha es la Justicialista. El 17 de noviembre, y después de casi 35 años, habrá contienda dentro de las unidades básicas. La expresidenta se enfrentará al gobernador riojano Ricardo Quintela.

Como se ha visto en los últimos días, la interna fue tomando temperatura. Básicamente por los dardos del cristinismo contra gobernador Axel Kicillof por pedir unidad y no apoyar la lista de Fernández.

El kirchnerismo cree que la posición neutral del gobernador -que tampoco apoya a Quintela- es una declaración de guerra abierta y un desaire a Cristina. Lo tildaron de traidor. Por el contrario, en la Casa de Gobierno bonaerense responden que no es tiempo de internas y que lo único que le sirve al peronismo es la unidad.

En tanto, en estos pagos, los máximos referentes del PJ se alinearon con la expresidenta. El intendente Federico Susbielles ordenó juntar avales en la sede de 19 de mayo y aparece como consejero en la lista confeccionada en el Instituto Patria. El otro es Alejandro Dichiara, que preside la Cámara de Diputados y tiene vinculo directo con Máximo Kirchner.

Una pregunta lógica por estas horas es si estos reacomodamientos pueden afectar la relación Susbielles-Kicillof, desde ambos sectores aseguran que “las diferencias internas no afectarán el vínculo institucional ni las obras que se están llevando adelante en Bahía y la región. Kicillof nunca aplicó ese tipo de métodos con nadie, fueran los alcaldes del color que fueran”.



Bombita

En la Justicia Federal avanza a buen ritmo la causa “Bombita” Dahua. En el juzgado de la Dra. María Gabriela Marrón creen tener elementos sólidos para demostrar la vinculación del detenido con los últimos atentados políticos acaecidos en la ciudad.

Mientras se trabaja contrarreloj, en los últimos días, en el edificio de calle Belgrano se tomaron una serie de declaraciones testimoniales, entre ellas la de una gremialista y un periodista que investigó a Dahua.



Gesto

El sábado, una paciente internada en el Hospital Español recibió la visita del humorista Ariel Tarico.

El notable imitador, que actuó el finde semana junto a David Rotemberg en el Teatro Don Bosco, se hizo presente en la habitación en la que estaba Ana, una mujer recientemente operada de un tumor cerebral.

Ana es una vecina bahiense. Vive en Millamapu y, aunque muchos que la conocen personalmente no lo saben, ella también es famosa. En realidad, quien es muy popular, es el personaje que encarna en Twitter bajo el título de “catadora de boludos”. Sus participaciones en la red social han generado variadas polémicas y ha logrado que sean reproducidos por grandes medios o periodistas como Jorge Lanata.

Tarico no le hizo personajes a Ana. Y Ana dejó las redes por un rato. Fue un encuentro humano y muy amoroso, que vale la pena destacar.



Cultura

Estamos acostumbrados a hablar de cultura en el Teatro Municipal, pero no en el Hospital. En el marco de su 135 aniversario, la fundación del centro de salud comunal (FUNDHALL) estrena un ciclo cultural inédito.

Se trata de una serie de eventos que se desarrollaran en el aula magna “Dr. Fernando Esandi”, ubicada en Charlone 30. Los encuentros serán cada 15 días, los jueves desde las 19, con entrada libre y gratuita.

La primera fecha será el 31 de octubre y contará con la participación de “Las cosas del querer”; con el grupo de narradores “Soplando Historias”, coordinado por la profesora Julieta Fanelli; y el grupo musical “Resolana”, con Marita Cesarini y Guillermo Aberastury.



Yegua

La yegua “Inconmensurable”, de propietarios bahienses, ganó el Premio Selección en Palermo y se coronó como la mejor potranca de tres años del país. Uno de sus 14 dueños, el hombre de medios Javier Macchi, contó que desde septiembre que la tienen en Palermo con uno de los mejores cuidadores de Argentina, Juan Saldivia.

“A la yegua no le salían carreras, pero finalmente debutó en un Grupo 2. Para el que no sabe, ganar ese grupo es hacer historia. Y después corrió el Selección, que es lo máximo que se pude correr en lo que a potrancas se refiere, que son dos mil metros, y ganó por seis cuerpos. Nos generó una locura. Para los que amamos el Turf es tocar el cielo con las manos”, contó aún emocionado “Titirilo”.



Reconocimiento

El periodista e ingeniero civil Mario Minervino fue reconocido como Personalidad destacada de la Ciudad por el Concejo Deliberante.

Un apasionado de la historia y la arquitectura, nació el 26 de mayo de 1957 en Germania, partido de General Pinto, provincia de Buenos Aires, y llegó a Bahía Blanca en febrero de 1972.

En 1983 se graduó como ingeniero civil en la Universidad Nacional del Sur, y en 1993 ingresó al diario La Nueva Provincia, empresa en la que se sigue destacando como redactor y columnista.