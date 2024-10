La historia del telescopio en el Juan XXIII

No todos saben que la cúpula plateada del edificio del Instituto Juan XXIII protege un telescopio. No es nada habitual por estos días que en una institución de ese estilo se coloque un aparato semejante. Hace décadas los fundadores lo pensaron como la base para una carrera relacionada con la astronomía.

En este video conocerás su historia, la dificultad por la que ya no se utiliza, y la extraña razón que tuvieron los últimos que le dieron uso, sobre el cambio de milenio.