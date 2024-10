Millones de hogares perderán subsidios de luz y gas: qué hacer para recuperarlos

A partir de octubre de 2024, unos 14 millones de hogares están en riesgo de perder los subsidios de luz y gas por no haberse anotado en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE). Esta situación afecta a usuarios que no completaron el formulario obligatorio de inscripción o que, por error, no actualizaron su información.

Para aquellos que han perdido el subsidio, aún es posible recuperarlo. Los usuarios deben ingresar al portal oficial del gobierno argentino y completar la declaración jurada requerida. En este proceso, deberán proporcionar información como su número de medidor, número de cliente, ingresos familiares y datos de todos los integrantes mayores de 18 años del hogar.

Cómo pedir el beneficio

En cuanto al RASE, el usuario residencial encargado deberá completar una declaración jurada y, en caso de que ya haya realizado el trámite, la persona puede actualizar la información. Antes de empezar, es importante tener a mano:

-El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.

-El último ejemplar de tu DNI.

-El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

-Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

-Una dirección de correo electrónico

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó recientemente que la Canasta Básica Total (CBT), parámetro utilizado para determinar el umbral de pobreza, aumentó en julio a $964.620 para un hogar integrado por dos adultos y dos menores. Las normativas vigentes estipulan que, para poder solicitar el acceso a los subsidios, las familias deben sumar ingresos que no superen 3,5 veces el valor de una CBT. El ingreso máximo actual para poder ingresar al RASE es de 3.376.170 pesos.

Preguntas claves sobre el tema

¿Tengo que inscribirme si recibo una asignación, pensión o jubilación? Sí, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

¿Puedo mantener el subsidio si alquilo y resido en la propiedad? Sí, aunque el beneficiario no sea el propietario del domicilio, va a recibir el subsidio como persona usuaria de los servicios. Si la factura no llega a nombre del inquilino, igual se puede realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que el beneficiario no es la persona titular.

¿Qué sucede si tengo más de un servicio de electricidad o gas a mi nombre? En ese caso, solamente se deberán completar los datos del servicio de un solo domicilio.

Con información de Infobae