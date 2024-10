Iván Noble anticipó su show: "Me dará placer volver a Bahía Blanca"

Iván Noble llega a Bahía Blanca con su nuevo show “Pianissimo”; por definición, "una pieza o fragmento musical que debe interpretarse suavemente, con muy poca intensidad". El ex vocalista de Caballeros de la Quema se presentará el 25 de octubre a las 21.30 horas en Teatro Rossini. Lo acompañará Ruben Casco, en piano.

En la primera parte del año, Noble llevó este mismo recital y formato a ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza y Corrientes, entre otras. En septiembre reinició la gira y esta ciudad no podía faltar en la agenda, según él mismo lo señaló a LA BRÚJULA 24 durante la emisión de “Hora Pico”, con la conducción de Franco Bahl.

"Estaba previsto que la gira finalizara en junio o julio, y la seguimos; la verdad es que la estamos pasando muy bien. Adonde hemos ido, ha sido muy hermoso lo que pasó con la gente. Ahí estamos con la segunda parte y, por suerte, en Bahía Blanca de vuelta. Es un lugar al que yo voy bastante seguido. Ahora hacía un año y medio más o menos que no iba, por lo que va a ser un placer regresar", expresó.

El músico y cantante propone en esta nueva etapa de su vasta trayectoria un contacto más intimista con los espectadores, donde detenerse a escuchar una canción es todo un deleite para el alma.

"Me estoy poniendo grande y es una época un poco acelerada para mi gusto donde todo tiene que durar 15 segundos porque, si en ese tiempo, no lográs atraer la atención de la gente quiere decir que se van a aburrir. Estamos como 'tiktokeados' y a mí eso un poco me alarma. En lo particular, me refugio cada vez más en lugares muy sencillos y donde la duración de las cosas no tiene importancia. En general, uno está apuro por llegar a lugares donde nunca pasa nada", agregó.

Las entradas para ver a Iván Noble con "Pianissimo" están a la venta por EntradaUno.com

