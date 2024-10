Adicción al celular: la historia de Nehuén, un joven que estuvo tres días sin dormir

Nehuén tenía solo 14 años cuando su adicción al celular tocó fondo. Tras usar el dispositivo durante largas jornadas desde los 8 años, su vínculo con la tecnología pasó de ser entretenimiento a convertirse en un problema serio. Hoy, con 19 años cuenta su historia para ayudar a otros. Llegó a estar hasta tres días sin dormir, lo que le causó aislamiento social, insomnio y una fuerte depresión.

Este episodio crítico lo impulsó a buscar ayuda, ingresando a un tratamiento psiquiátrico y desintoxicación tecnológica que duró casi un mes. Durante ese tiempo, Nehuén se alejó de las pantallas y se dedicó a actividades como la lectura y el ejercicio. Hoy en día, sigue en tratamiento y comparte su historia para alertar sobre los peligros de la adicción digital.

Su madre, Cecilia, describe cómo el comportamiento de su hijo fue cambiando: dejó de tener interés por el mundo exterior, mostraba irritabilidad y se aislaba: “Nehuén perdía el interés de lo que estaba fuera de las pantallas. Me decía que no le interesaba nada, que no tenía ganas de nada y que todo le daba igual. No tenía noción del tiempo. Me llegó a preguntar en qué día estábamos”.

En un intento desesperado por limitar su acceso a internet, incluso tuvo que cortar el servicio de su hogar. Sin embargo, la recuperación fue posible cuando Nehuén reconoció el impacto negativo que el celular estaba teniendo en su vida.

“Me la pasaba con el celular todo el tiempo. Tenía una sensación fuerte de tristeza, muchas noches lloraba. Ahí me di cuenta de que me estaba generando muchos daños sociales”, dijo.

En palabras de su madre, la tecnología nos ha obligado a “reeducarnos” como padres. Es fundamental aprender a gestionar el uso de las pantallas para evitar que dominen nuestras vidas.

