Concejales piden frenar los aumentos de ABSA

La concejal Fabiola Buosi, del bloque Juntos, contó en el programa “Bahía Hoy”, emitido emite por LA BRÚJULA 24, que se presentó un proyecto para frenar los aumentos en la tarifa de ABSA.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, refirió que “lo que estamos discutiendo es el incremento que propone la empresa, que ya hizo algunos y tiene previstos otros. Y en el caso puntual de Bahía no están dadas las condiciones en cuanto a los servicios para que esto se concrete”.

“En mayo aumentó el valor de metro cúbico un 200 por ciento, en julio lo hizo de nuevo cuando lo llevó de 48 a 73 pesos, y ahora tiene previsto otro aumento que va a llevar el valor a 163.22 pesos el metro cúbico. En total, rondaría en un 900% de aumento”, indicó la edil. Y dijo que “lo que pedimos es que esa última parte no se aplique en Bahía Blanca porque tenemos un servicio deficitario”.

Fabiola Buosi habló con La Brújula 24 (Foto de archivo)

En esa misma línea, Buosi reconoció que “sabemos que las tarifas están atrasadas, pero lo que pedimos es que se hagan las obras que están prometidas desde hace muchos años y que generan permanentemente problemas en los vecinos”.

“Es permanente la queja de los vecinos con respecto a ABSA, barrios que directamente no tienen agua, lo que se vivió en Loma Paraguaya la semana pasada cuano los vecinos tuvieron que cortar la calle. Son situaciones complejas que se dan en distintos sectores y la verdad es que no estamos en condiciones para pagar a fin de año un 900% más de la tarifa”, consideró.

Le pedimos al gobernador @Kicillofok que suspenda los aumentos en la tarifa de agua de @ABSAOficial en #bahiablanca hasta que se concreten la totalidad de las obras prometidas pic.twitter.com/PxT5GCLi1A — Fabiola Buosi (@fabiolabuosi) September 30, 2024

Más frases de Fabiola Buosi en el aire de La Brújula 24:

“El proyecto lo presentamos el bloque Juntos, y a partir de la aprobación será de todos”.

“Se lo estamos pidiendo al gobernador –Kicillof– que tiene la decisión política de hacerlo y a ABSA. El gobernador estuvo hace muy poco, recorrió una obra importante, pero las condiciones no están dadas para que paguemos otro aumento”.

“El recambio de cañerías se hizo en algunas veredas y el estado en que quedaron es terrible, muchas en macro y microcentro, no se finalizan los trabajos como se debe”.

“Yo no sé cómo funciona ABSA en otras ciudades, a mí lo que me interesa es que acá es un servicio deficitario, no hay manera de que nos cobren un 900% de aumento con este servicio”.

“Para obtener alguna respuesta, hoy lo único que funciona es llamar a la radio porque en la empresa no responden nunca. Tenemos pilas de expedientes en el HCD respecto a perdidas y cloacas que se envían a ABSA, uno anda por la calle y se da cuenta cómo es la situación”.