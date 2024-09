Vuelve la FISA en 2025: “Será como una resurrección”, afirmó Bonacorsi

Una conferencia de prensa en el Salón Héroes de Malvinas del Palacio Municipal tuvo lugar esta mañana encabezada por el intendente, Federico Susbielles, y autoridades de la Corporación del Comercio, con motivo del lanzamiento de la FISA 2025.

La fecha elegida será del 1º al 4 de marzo. Al respecto, Jorge Bonacorsi, mencionó en LA BRÚJULA 24 que “será diferente, venimos del temporal que dejó tantas víctimas y lo del GNL. No podía hablar desde el protocolo, por eso lo hice desde el corazón y me traicionaron los sentimientos, por eso me emocioné”.

“Este año no se pudo hacer porque había gente con dificultades por fallecimientos de sus seres queridos. Hubiese sido una falta de respeto realizarla. Para la edición del año próximo, será igual a la que conocemos, con todo lo que le vamos a sumar. Por todos los problemas que tuvo la ciudad, será una FISA de la resiliencia, si alguien no tiene para un stand, que venga con una banderita”, indicó Bonacorsi, en su charla con el periodista Germán Sasso.

No obstante, sumó: “El momento económico y anímico es difícil. La realidad golpea, pero vamos a trabajar como locos hasta esa fecha para que no haya baches y que no se note que estamos mal. Tenemos que mostrar una ciudad que está de pie y firme. Será una FISA de la resurrección. Gay como Susbielles comprendieron que esta feria es de Bahía Blanca y para todos los intendentes es un punto a favor. No tenemos otra cosa”.

“Entre los comerciantes afiliados a la Corporación están los que ven el vaso medio lleno y los que lo ven medio vacío”, finalizó. Fuentes consultadas por este medio confirmaron que si bien hay negociaciones con artistas y bandas nacionales, no será sencillo llegar a acordar el cachet con ellos.