La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a los sindicatos a no “esconder la cabeza como el avestruz” y a “volver a representar” a los trabajadores: “Tenemos que pensar medidas distintas que no nos enfrenten con la sociedad”.

Las declaraciones las emitió en medio de un encuentro con las presidentas y copresidentas electas de los centros de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

[AHORA] Cristina llamó a los sindicatos a no "esconder la cabeza como el avestruz" y a "volver a representar" a los trabajadores: "Tenemos que pensar medidas distintas que no nos enfrenten con la sociedad". https://t.co/s0LfAHY8DF pic.twitter.com/NHGmUvZpf9 — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 20, 2024

La exmandataria insistió en que es necesario que la representación sindical no se aísle de la sociedad y que “hay que romper el techo de cristal de representar solo a los laburante de tu gremio”.