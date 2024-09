Boleta Única: legisladores bonaerenses presionan para aplicarla en la Provincia

La reciente aprobación del proyecto de Boleta Única en Papel (BUP) en el Senado Nacional ratificó la intención de los bloques opositores en la provincia de Buenos Aires para que se trate una iniciativa similar en el ámbito bonaerense.

Aunque todavía falta el aval de la Cámara de Diputados nacional para consolidar la reforma, los legisladores del PRO, la UCR y la Coalición Cívica ya han unificado fuerzas para presentar su propia versión en la legislatura provincial.

Este empuje opositor no ha pasado desapercibido para el peronismo en Buenos Aires. A pesar de no haber una postura clara de apoyo, algunas figuras de Unión por la Patria han mostrado apertura a debatir la propuesta. “Si llegan los proyectos, obviamente los vamos a discutir”, señalaron fuentes internas del partido, aunque esto no garantiza que acompañarán la iniciativa.

Además, cualquier decisión estará atada a la logística que implicaría implementar el nuevo sistema, algo que quedaría en manos del gobernador Axel Kicillof. Buenos Aires representa al 38% del padrón electoral del país.

El principal atractivo de la Boleta Única es el ahorro económico que podría suponer para la Provincia, ya que se estima que se reducirían gastos en hasta 11 mil millones de pesos. Sin embargo, este debate también está atado a la aprobación definitiva en el ámbito nacional, lo que pone a Buenos Aires en una carrera contrarreloj para implementarla a tiempo para las próximas elecciones.

Con información de Infobae