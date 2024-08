González Prieto: “Mi sueño es que PAMI tenga un hospital propio en Bahía”

Graciela González Prieto, directora del PAMI local, dijo anoche en La Brújula Televisión que para ella es un sueño la posibilidad de poder contar a futuro en esta ciudad, con un hospital propio para la atención de jubilados y pensionados.

El tema viene a cuenta de dificultades que a veces los adultos mayores tienen para la atención en centros médicos.

La directora del PAMI local Graciela González Prieto nos dijo anoche en la tele que su sueño es que los jubilados bahienses y del sur argentino tengan hospital propio, para no depender de terceros. — Germán Sasso (@SassoGerman) August 28, 2024

“Lamentablemente no tenemos un hospital propio, ojalá lo hubiera”, deslizó González Prieto en los estudios del programa que conducen Germán Sasso y Martín Noir.

“A mí me gustaría porque estamos en una ciudad que es la puerta de la Patagonia, y no es lo mismo cubrir una enfermedad en Bahía Blanca que cubrirla en el sur. No estamos en condiciones de hacer eso ahora porque nos abocamos a reacomodar la partida presupuestaria para satisfacer las necesidades básicas de los afiliados”, aclaró, pero dejó abierta la posibilidad al análisis de algún proyecto que vaya en ese sentido.

“Ojalá podamos proponerlo más adelante”, concluyó.

El pasaje de la nota a Graciela González Prieto donde habla de la posibilidad de contar a futuro con un hospital propio para la atención de los afiliados al PAMI