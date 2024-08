“Soy Rada” en La Brújula 24: “Tarán es increíble, te vuela la cabeza”

“Soy Rada” se encuentra recargando energías antes de iniciar una gira con “Tarán”, su nuevo espectáculo. Lo estrenará en Bahía Blanca, su ciudad natal y será un reencuentro con las raíces vinculadas con la magia. Desde Kioto (Japón) y mientras buscaba un lugar para cenar junto a su hija, conversó con LA BRÚJULA 24.

“Elegí lanzar el show en el Teatro Municipal porque es mi lugar favorito en el mundo, con gente de primera que trabaja allí, más allá de que en la ciudad me habían ofrecido otros lugares, hasta rechacé otros espacios con más aforo y un microestadio”, sostuvo Agustín Aristarán en “Bahía Hoy”.

Y lo argumentó: “Necesito arrancar en casa, es una especie de un agradecimiento interno. No soy nada cabulero, ni creo que en eso. Me he peleado con gente a gritos cuando dicen que Bahía Blanca es mufa”.

“Taran es increíble, les va a volar la cabeza. El título es la onomatopeya de los magos y el fin de mi apellido. Vuelvo a hacer magia porque antes tuve que hacer otras cosas para lograr que la gente compre una entrada. Ahora que lo conseguí, regreso a esta disciplina desde un lugar diferente al de antes. Estoy muy embalado”, resaltó el multifacético actor que enorgullece a toda la ciudad con su talento interminable.

Consultado respecto a qué tipo de magia va a presentar, aclaró que “no van a ir a ver un espectáculo donde vuelan cosas, aparecen serruchos y vuelan mujeres. Ese estilo no me gusta, tiene mucha comedia, se van a reír y emocionar. Verán una magia muy potente. Agradezco al público bahiense que me sigue apoyando”.

“Me enorgullece de aquel pibito que hacía fiestas infantiles en una casita que estaba enfrente de la placita Brown. Me enorgullezco porque ahora llego acá y me toca grabar El Marginal, sumado a todo lo que me tocó vivir en estos años”, se enorgulleció Agustín.

En paralelo, afirmó que “la búsqueda no es la cantidad de seguidores, el like y la receta para pegarla es elegir el camino incorrecto. Lo que se debe procurar es hacer lo que uno tiene ganas, con metas y aspiraciones muy claras. El éxito no es el fin, es el camino. Ganar el Martín Fierro Digital me sorprendió mucho, apenas me puse a bailar en la calle”.

Sus días en Japón

El artista bahiense vive una experiencia inolvidable en Asia Oriental: “Acá no hay papeles, ni policía ni ruido, más allá de que las ciudades están explotadas de ruido. En el subte no se habla por teléfono, es una norma de convivencia. Lo mismo ocurre con los semáforos, se los respeta igual que las filas”.

“El nivel de respeto hacia el otro en Japón es algo para imitar. Las construcciones de un edificio no tienen una sola piedra fuera de lugar. No ves nada para adentro y el ruido de los albañiles es mínimo. En Argentina tenemos que volver a nacer para que se vuelva a implementar”, resaltó “Soy Rada”.

Por último, admitió que “hace mucho quería venir a Japón, me contrató Disney para venir acá, luego se cambió el destino, pero mi entusiasmo por estar acá no bajó. Algunas cosas del espectáculo que voy a presentar tienen mucho que ver con estos viajes. Esto me conecta para cambiar algunas cosas del show”.

El Unipersonal Tarán se estrena el próximo 6 y 7 de septiembre en el Teatro Municipal. Para conseguir las localidades se puede ingresar a Entrada Uno.

Qué es Tarán

Su último show Revuelvo fue galardonado con el premio Estrella de Mar a mejor espectáculo de humor de la temporada en Mar del Plata, y coronó el año (tras un recorrido de gira nacional, un Luna Park agotado y dos giras internacionales) ganando el premio ACE 2023, en la misma categoría.

También Agustín ganó el premio Hugo al mejor protagónico masculino 2023 por su rol en Matilda (obra que tuvo + 170 mil espectadores en temporada de invierno y verano).

En esta oportunidad, nos deleita con su nuevo espectáculo Tarán, que recorrerá 10 provincias y más de 18 ciudades de nuestro país.