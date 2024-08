Gigante de los cosméticos Avon se declara en quiebra en los EEUU: qué sucederá en la Argentina

La empresa Avon Products, propietaria de la popular marca de productos de belleza, se declaró en quiebra en Estados Unidos. Lo hizo frente a las multimillonarias demandas que alegan que su talco cosmético es cancerígeno y para enfrentar una deuda de más de US$1000 millones. La firma entró en bancarrota bajo el capítulo 11 de la legislación del país gobernado por Joe Biden.

La marca Avon en Estados Unidos es propiedad de LG Household & Health Care Ltd y no forma parte de la quiebra. Por ende, las comercializaciones de los productos en los países de la región no se verán afectadas. Según indicaron, la marca es un holding que vendió sus operaciones en el país norteamericano en 2016.

El motivo de la debacle

La marca Avon Products se declaró en quiebra este 12 de agosto ante la dificultad económica para enfrentar 386 demandas en su contra, en las que se alegan que su talco cosmético está contaminado con sustancias cancerígenas. La compañía niega estas acusaciones y afirma que solo utiliza talco cosmético libre de asbesto.

Ante esta situación, Avon contrajo una deuda de US$1300 millones, de los cuales US$78 millones están relacionados con este producto. En su intento de reestructuración, la empresa brasileña Natura propuso comprar las operaciones comerciales de Avon fuera de Estados Unidos, por US$125 millones.

Como parte de su oferta, la empresa brasileña condonará US$530 millones de la deuda que enfrenta y aportará otros US$43 millones. Esto le brindaría a la firma suficiente liquidez para afrontar su proceso de quiebra.

Qué le espera a los productos Avon en la Argentina

A pesar de la quiebra de Avon en Estados Unidos, las operaciones en la Argentina y otros países de América Latina no se verán afectadas, ya que no se encuentran involucradas en el proceso de bancarrota.

Con información de TN