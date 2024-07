La bahiense Vero Lozano reveló por qué no hizo juicio por su accidente en Aspen

Verónica Lozano vivió un traumático accidente durante unas vacaciones en Aspen, donde tuvo una caída desde una aerosilla en la que se quebró los dos tobillos. En una entrevista, la conductora sacó a la luz el motivo por el que no inició un juicio en los Estados Unidos y habló de los malestares que tiene a diario por su lesión.

La presentadora fue consultada por su accidente, que ocurrió a principios de 2022, donde se cayó de una aerosilla en las montañas de Aspen, mientras estaba esquiando con su familia. En diálogo con Ángel de Brito en Bondi, Vero relató por qué no quiere hablar tanto de lo ocurrido durante esas vacaciones.

“No me gusta hacer contenido de mí misma. Las cosas te pasan por algo. Hubo un momento para quejarme de mi accidente… Pero me apoyo en mi familia, en mis amigos, en la medicina”, reconoció la conductora”, comentó en Ángel Responde.

Al ser consultada sobre las secuelas que le quedaron de esa caída, Lozano reconoció que tiene malestares a diario. “Me duelen los pies a la mañana… No me maté de pedo”, lanzó la exmodelo sobre lo ocurrido y las consecuencias que vive por la quebradura de sus dos tobillos.

Además, confirmó que le daría una nueva oportunidad al lugar en el que ocurrió su desgraciada caída. “Yo creo que volvería. A lo mejor cuando vuelva, me da un ataque de pánico. No pensás nada cuando estás ahí, sos adrenalina pura, instinto de supervivencia”, sostuvo Vero sobre lo que siente al visitar esos lugares.

Sin filtro, aclaró por qué no le hizo juicio a los dueños del lugar y que en su lugar prefirió “dejarlo ahí” para no tener más inconvenientes, a pesar de que la empresa tenía responsabilidad en su caída, ya que no se activó el mecanismo de seguridad de la baranda de la aerosilla. “No hice juicio por que los dueños de la montaña son los vendedores de armas número uno”, lanzó, con sinceridad.

Fuente: LB24 / El Trece.