Milei despidió a los atletas que van a los Juegos

A pocas semanas del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 y a más de un mes de los Paralímpicos que se disputarán en la capital francesa a finales de agosto, el presidente Javier Milei encabezó un acto en la sede del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) en el que despidió a los deportistas argentinos que participarán de esas competencias. El encuentro marcó la primera actividad pública que el Presidente compartió con Daniel Scioli, secretario de Deportes.

Durante su discurso, Milei resaltó la importancia de la participación de los representantes argentinos en las citas olímpicas y paralímpicas, pero también se tomó un tiempo para recordar su pasado como arquero (atajó en las divisiones juveniles del club Chacarita) y hasta para hacer una referencia “a las fuerzas del cielo”. “Todos ustedes son representantes de la República Argentina en la máxima cita del deporte global. Esto es un orgullo inmenso, proporcional al tamaño del servicio que le entregan a la Patria. Se trata de mostrarle al mundo entero quiénes somos como argentinos, un pueblo creativo y trabajador que se esfuerza por la excelencia”, dijo el mandatario.

Enseguida recordó cuando fue arquero y aseguró que eso lo marcó en su vida. “Cuando era muy joven, posiblemente con la misma edad de algunos de ustedes, también quise ser deportista profesional. Para mí, ser arquero fue una especie de escuela de vida, fue aprender valores comunes al deporte en general como la disciplina, constancia y sacrificio, pero marcó profundamente mi personalidad por lo específico de ser arquero. Ser distinto a los otros 10, entrenar solo en una rutina diferenciada del resto, que el resultado dependa de mis errores o de mis aciertos de una manera que no depende de los demás. El duelo de temple que es atajar un penal. Creo que es algo que me marcó, como también me marcó mi ocupación de economista, aunque por distintas razones”, subrayó.

