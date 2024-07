Le tomó la posta a su papá y ahora recorre pueblos para brindar atención médica

Cada 4 de julio se conmemora en Argentina el Día del Médico Rural y para los pueblos cercanos de Bahía Blanca eso significa recordar la labor que hizo Víctor Duarte, cuyo relevó tomó su hijo que además de la profesión comparte con su padre el nombre.

Duarte conversón con La Brújula 24 en el programa Nunca es Tarde y recordó que de un día para otro se convirtió en una especie de referente de la medicina rural después de que le hicieran una nota durante la pandemia, a la cual le siguieron muchas más.

“Justo me agarró en plena pandemia. Yo la medicina rural la ejercía de varios años antes, pero nunca pensé en algún momento que alguien me iba a hacer una nota y que esa nota por ahí iba a explotar y me iban a llamar de tantos lados y fue como el pequeño momento de gloria. De un día para el otro, que todo el mundo me llamaba por algo que para mí ya es tan habitual”, dijo.

Eso que para el es una rutina, fue el trabajo que vio hacer a su padre por muchos años, hasta que un accidente en 2015 le puso fin. Justamente se dirigía a atender pacientes. Poco después Duarte tomó el relevo y es algo que hace con plena dedicación.

“Eran pueblitos a donde ningún médico podía seguir yendo, entonces quedaba toda esa gente sin atención y para mí fue un desafío y empecé despacito y cuando me quise acordar, uno le toma tanto cariño al camino de tierra, al viaje, al fin del amanecer. Se te cruza el ñandú, la niebla y la gente que te espera con un mate, con una torta frita. El tipo de paciente que uno ve en la zona es distinto al paciente que uno ve acá en la ciudad. Se hace una costumbre y uno sigue yendo por el cariño que le tiene a los mismos pacientes”, agregó.

Su infancia estuvo marcada por la actividad de su padre, quien inspiró a sus tres hijos a estudiar medicina. “Mi papá era médico rural en Tornquist, y me acuerdo que cuando nosotros éramos chiquitos los tres hermanos, el día que nos decía, ‘tengo que ir a ver una abuelita al campo’, para nosotros era una aventura”.

“Los tres hermanos terminamos estudiando medicina. Mi hermana es médica acá en el Hospital Municipal en clínica médica; mi hermano más chico llegó hasta cuarto año de medicina y falleció de leucemia. Justo en ese año que estudiaba medicina, estaba estudiando todas las enfermedades de la sangre y tocó estudiar lo que él tenía y no pudo salir de esa maldita enfermedad”, señaló.