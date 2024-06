Bahía lidera los casos de intoxicación por monóxido en la provincia

Bahía Blanca es el municipio que más casos confirmados de intoxicación por monóxido de carbono registra en la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con datos del Boletín Epidemiológico Nº 23 del Ministerio de Salud.

Las cifras indican que hasta el 08 de junio en la ciudad se han presentado 21 casos, que representan casi una cuarta parte del total provincial que se ubicó en 89 casos.

La situación es similar a la ocurrida el año pasado cuando Bahía se mantuvo al frente de esta estadística de intoxicación durante todo el invierno. Incluso el dato de este año es igual al que el año pasado se registraba para finales de junio.

Desde el Ministerio de Salud alertaron este lunes sobre un incremento de los casos, no solo en Bahía sino en toda la provincia. De acuerdo con los datos del Boletín Epidemiológico Nº 23 el total de casos se eleva a 89, cuando en similar fecha del año pasado eran 39.

En una gacetilla señalaron que “la estadística muestra que este es el año con más intoxicaciones ambientales por monóxido de carbono de los últimos cinco (en la Provincia). Incluso, se presume que en realidad son muchas más, porque gran cantidad de personas que las sufren no consultan a un centro de salud y, por lo tanto, no es posible tener un registro oficial de esos sucesos”.

“El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico que se produce por la combustión incompleta de hidrocarburos como el carbón o el gas”, explicó la subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud, Leticia Ceriani. Y agregó que “como no tiene olor, color, ni sabor y no es irritante, se dispersa con facilidad en ambientes cerrados y las personas suelen no percibirlo, sin embargo, constituye la principal causa de muerte por envenenamiento en todas las edades a nivel mundial”.

¿Cómo prevenir la intoxicación con monóxido de carbono?

– Ventilar SIEMPRE los ambientes donde haya artefactos que generen combustión (estufas a gas, leña, carbón, braseros, etc.)

No usar hornallas ni hornos para calefaccionar

No dormir con estufas prendidas que no tengan salida exterior

Limpiar el tiraje de parrillas y chimeneas ubicadas en ambientes cerrados

Todos los años antes de prender los artefactos a gas verificá su funcionamiento con un gasista matriculado

Las llamas de los artefactos a gas deben ser de color azul. Si son naranjas la combustión no es correcta y puede estar contaminando el ambiente

En caso de sentir dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos: abrir las ventanas, apagar los artefactos de calefacción y acercarse al centro de salud más cercano.

¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación con monóxido?

Sentir dolor de cabeza, mareo, náuseas, taquicardia e inestabilidad al caminar pueden ser síntomas de una intoxicación con monóxido de carbono. El avance del cuadro puede llevar a la pérdida de conciencia y a casos mortales.