IndyCar: Canapino no corre la carrera de este fin de semana

Apenas faltaban 48 minutos para el comienzo de la actividad oficial de la séptima fecha de IndyCar en Road America. Ya había pasado la sesión de firma de autógrafos de los pilotos de la categoría, cuando salió un comunicado firmado por el equipo Juncos Hollinger Racing en el que se anunció que Agustín Canapino no formaría parte de la competencia y que su lugar lo ocupará Nolan Seigel.

“Juncos Hollinger Racing comunica que: debido al aumento de abuso y acoso en redes sociales resultante de los hechos que son de público conocimiento, el piloto Agustín Canapino tomará una licencia para el Gran Premio Xpel de este fin de semana. Su reemplazante en el auto 78 será el piloto Nolan Seigel. Desde JHR priorizamos el bienestar físcio y mental tanto de nuestros pilotos como de nuestros competidores”, rezó el comunicado publicado por el team de Ricardo Juncos en las redes sociales.

El conflicto comenzó tras el choque que sufrió Canapino de parte del francés Théo Pourchaire (McLaren) durante la competencia en el urbano de Detroit, disputada el domingo 2 de junio. Tras el impacto, Juncos, titular del equipo, lanzó un polémico mensaje en la comunicación por radio con el Titán. Más tarde, supuestos hinchas del argentino hostigaron a Pourchaire en redes sociales con mensajes que incluyeron amenazas de muerte. Un día después, Juncos Hollinger Racing y McLaren, escuderías que tenían una alianza comercial, sacaron un comunicado conjunto en el que condenaron el acoso que sufrió el campeón de Fórmula 2 desde las redes sociales.

La crónica de la polémica continuó con un comunicado de Canapino, publicado en sus cuentas oficiales, en las que puso en duda las amenazas recibidas por Pourchaire. “Por supuesto que estoy en contra del abuso y hate (…) También, los argentinos somos pasionales y eufóricos, pero no por eso nos tienen que acusar de algo que no somos (…) No vi todavía una sola amenaza de muerte a quienes acusaron de recibirlas, desde al año pasado hasta hoy, nadie en su sano juicio haría eso. Es una barbaridad que se acuse de esto con tanta liviandad y no lo voy a permitir. Si alguien lo hizo, no forma parte de nosotros y no merecemos que se nos juzgue así, por algún inadaptado que rechazamos enérgicamente”, rezó parte del escrito de Canapino.

La crónica de la polémica continuó con un comunicado de Canapino, publicado en sus cuentas oficiales, en las que puso en duda las amenazas recibidas por Pourchaire. “Por supuesto que estoy en contra del abuso y hate (…) También, los argentinos somos pasionales y eufóricos, pero no por eso nos tienen que acusar de algo que no somos (…) No vi todavía una sola amenaza de muerte a quienes acusaron de recibirlas, desde al año pasado hasta hoy, nadie en su sano juicio haría eso. Es una barbaridad que se acuse de esto con tanta liviandad y no lo voy a permitir. Si alguien lo hizo, no forma parte de nosotros y no merecemos que se nos juzgue así, por algún inadaptado que rechazamos enérgicamente”, rezó parte del escrito de Canapino. Además, el tetracampeón de Turismo Carretera le dio me gusta a posteos en redes sociales en los que se mofaban de Pourchaire y se las supuestas amenazas.

Juncos Hollinger Racing Statement || Agustín Canapino. https://t.co/ld39gUiMoG pic.twitter.com/4E78dZ2et5 — Juncos Hollinger Racing (@juncoshollinger) June 7, 2024

La situación, en lugar de apaciguarse, cobró mayor temperatura. A tal punto, que este jueves McLaren comunicó oficialmente la ruptura de la sociedad comercial con Juncos Hollinger Racing. “Esta decisión sigue a las acciones que ocurrieron a principios de esta semana en las redes sociales con respecto a un incidente en la pista en el Gran Premio Chevrolet de Detroit. Como se refleja en el código de la comunidad de redes sociales del equipo, Arrow McLaren no tolerará ningún tipo de abuso o discriminación y condena totalmente el abuso en línea dirigido a nuestro equipo y al conductor”, fue el comunicado del team dirigido por Zak Brown.

Se trató del tercer episodio de acoso en redes que se sucedieron a partir de maniobras en pista que tuvieron a Canapino como protagonista. Ya había ocurrido dos veces con Callum Ilott en 2023, cuando eran compañeros en el equipo de Ricardo Juncos.

Finalmente, después de una semana tan convulsionada, Juncos Hollinger Racing anunció esta licencia para Canapino. ¿Seguirá en la categoría? La novela continuará sumando capítulos.

Fuente: LB24 / ESPN.