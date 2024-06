La columna de la Ubfal: los detalles del viaje de Luciano Castro a Miami

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las novedades más destacadas de los famosos, en su tradicional columna en el programa “Hora Pico”.

“Luciano Castro está en Miami, tuvo un verano muy agitado con el tema de Flor Vigna y ahora que se develó su romance con Griselda Siciliani, pidió una semana de vacaciones de la obra de teatro en la que está actuando. Se fue con un amigo a disfrutar del calor y el surf. No es de ir al exterior, no es algo común que salga del país. El 15 tiene función”.

“Claribel Medina, ex mujer de Pablo Alarcón, habló conmigo y me comentó que entró al hospital con una neumonía bilateral. Me comentó que no es tan grave, pese a que tuvo un virus interhospitalario. Costó hallar la bacteria y dar con la medicación adecuada. Como tuvo un infarto tiempo atrás, ahora deberá ser sometido a una nueva operación”.

“El nuevo programa de Sebastián Wainraich arrancó bien en El Trece, sabiendo que es un horario difícil. En el primer día, con Adrián Suar marcó algo más de cuatro puntos y algunas décimas menos el segundo con Roberto Moldavsky. Claro está que el número de audiencia también depende de lo que puedan aportar Peto Menahem y Leticia Siciliani”.

