Los Pumas 7’s superaron 14-5 a Australia y clasificaron a las semifinales

En la segunda jornada de la Gran Final de Madrid, Los Pumas 7’s cerraron el Grupo A con victoria por 14-5 ante Australia, luego del triunfo ante Francia por 26-12. Tras iniciar el certamen con un 31-5 sobre Gran Bretaña, los argentinos se metieron en las semifinales ante Nueva Zelanda como líderes de su zona, allí jugarán el domingo a las 7:45.

En el último encuentro de la segunda jornada, el equipo argentino salió a la cancha con algunas variantes y, aunque asumió el protagonismo, se encontró abajo a los 5 minutos por try de Nick Malouf. Sin embargo, la tarjeta amarilla a James Turner fue una ventaja que los dirigidos por Santiago Gómez Cora no dejaron pasar y pronto lo dieron vuelta por el try de Santiago Álvarez Fourcade y la conversión de Santiago Vera Feld. Luego del 7-5 parcial, Argentina lo definió con una muy buena acción colectiva que terminó con Matteo Graziano en el ingoal y con los extras de Santiago Mare en lo que fue el debut de Facundo Pueyrredón en el Circuito Mundial.



La formación de Los Pumas 7’s: 11- Luciano González Rizzoni, 6- Santiago Álvarez Fourcade, 4- Matteo Graziano, 8- Gastón Revol, 2- Santiago Vera Feld, 22- Tomás Elizalde, 5- Agustín Fraga.



Suplentes: 3- Germán Schulz, 1- Rodrigo Isgró, 12- Santiago Mare, 14- Joaquín Pellandini, 21- Facundo Pueyrredón.

Festejo bahiense

Fuente: LB24 / ESPN.