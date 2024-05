Dos empresarios bahienses anticiparon la reunión por el proyecto de GNL

Jorge Bonacorsi (titular de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios) es uno de los empresarios que este martes va a estar en la Legislatura para exponer su postura sobre la importancia de la instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca. En diálogo con LA BRÚJULA 24, dio detalles sobre las expectativas que tiene del encuentro en el cual participarán, entre otros, el intendente Federico Susbielles y dirigentes opositores.

“Creo que es muy importante mostrar una ciudad absolutamente unida detrás de los objetivos importantes. La pelea por las cosas chicas las hacemos en casa y en este caso tenemos que estar juntos. No tengo pelos en la lengua y soy bastante anciano, por lo que puedo decir cualquier cosa. De este lado estamos poniendo toda la carne al asado y del otro lado no sé porque nos dicen que nos va a recibir Magario”, sostuvo Bonacorsi, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y aseguró que “en una inversión de esta magnitud, debería estar presente Kicillof, sin desmerecer a la vicegobernadora. Es como si nosotros mandamos al número 2 de la Bolsa, de la Corporación o la UIBB, es momento de jugar con lo mejor que tenés”.

“Desde la ciudad, desde el punto de vista empresarial, los que son punta de iceberg. Si los libertarios no van es un error como si no estuviese el Gobernador porque la ciudad tiene que poner todo lo que tiene. Se está jugando la inversión más grande del último siglo. No hay que meter la cabeza debajo de la mesa, hay que jugársela. A cada uno de nosotros, nos han puesto en un lugar para asumir la responsabilidad de estar”, indicó, en otro segmento de la entrevista radial.

Luego, recordó que “cuando estuvimos con la gente de YPF les dije que nos estaban canjeando por un par de votos. Esto tiene un tremendo contenido político, no se define nada desde el punto de vista técnico. La otra sospecha es que habría algún contenido económico de algún CEO de YPF que tiene alguna vinculación con alguna compañía. No se está definiendo nada por un tema técnico”.

“Petronas trabajó cinco años en Bahía Blanca con YPF y luego, a las pocas semanas, pasamos a jugar en segunda. El tema político tiene una incidencia muy grande, pero tal vez lo económico empuja en este momento mucho más. Si la política está segura de que la inversión conviene hacerla en Bahía Blanca, tiene suficiente poder para que a ese alguien que pone por encima lo económico que se vaya a su casa. Hay un casamiento entre intereses económicos y políticos”, finalizó.

A su turno, Oscar Marbella (Presidente de la Bolsa de Comercio) reflexionó en LA BRÚJULA 24 respecto de un tema que se impuso en la agenda, como una disputa prioritaria para la ciudad, en el afán de lograr que el proyecto no se desarrolle en Río Negro, respetando la idea original de que se lleve adelante en Bahía Blanca.

“Siempre hay que dar determinados pasos para revertir situaciones. Se ha ido sentando la postura de lo que entendemos que debe ser un acto de justicia, sin subjetividades. No creo que en un corto plazo haya una definición sobre la geolocalización de esta planta”, comentó Marbella.

En paralelo, resaltó: “Además, hay una clara presión para que la Ley Bases sea aprobada y entre ellas el Régimen RIGI para las grandes inversiones. YPF ya dijo que si no se aprueba eso, no hay planta, sin importar la localización. Eso otorga una oportunidad para seguir haciendo las gestiones y revertir lo que circula públicamente. Esto más allá de que nadie de la empresa ni del gobierno ha hablado de la localización de esta empresa, tampoco lo han negado”.

“El senador Eduardo Wado de Pedro expresó en el Congreso, más allá de los inconvenientes con el RIGI, que había una ley que tiene media sanción y habla de Bahía Blanca. Es un tema de discusión en muchos ámbitos. Debe haber leyes de incentivos para determinadas actividades, no la generalización. Veremos la suerte que corre la Ley Bases en la Legislatura”, afirmó, promediando su testimonio.

Por último, analizó que “esto es transversal, de interés y detrás del propósito porque no solo es bueno para Bahía Blanca, Coronel Rosales o la provincia. También para la Argentina porque somos convenientes por múltiples ventajas, más allá de que la política está metiendo la cola como el diablo”.