Punta Alta: denuncian a preceptor de escuela por golpear a alumnos

Un grupo de padres de alumnos que asisten a la Escuela Media Nº 1 Ingeniero Luiggi denunciaron que un preceptor agredió a sus hijos. Según publica el portal Punta Noticias, fuentes oficiales aseguraron que la presentación ya se radicó en la Justicia.

En declaraciones a Radio Rosales, el padre de unos de los menores involucrados de 12 años de primer año del secundario dijo que se enteró de lo sucedido a través de un grupo de Whatsapp que integra con otros padres.

Fue así que habría tomado conocimiento que “el preceptor le pegó con una lapicera a una alumna y una piña en el estómago a otros dos alumnos (uno de ellos su hijo)”.

“Mi hijo al principio no me quiso contar lo que pasó. Luego se levantó la remera y me dijo, me pegó una piña acá. Fue ahí cuando me puse loco. No hay nada que justifique la agresión. Lo primero que me salió preguntarle fue, qué hiciste. Y me contó que estaba en la ventana charlado con un compañero y que (el preceptor) pasó y le pegó”, relató.

Luego contó que se presentó en el establecimiento educativo donde tomó conocimiento que el docente fue apartado del cargo.

“No entiendo los protocolos. Cuando hay horas libres y uno está trabajando nos piden que quien retira a nuestros hijos debe presentar documentos y demás, pero para contratar personal, ¿no se le hace un test para saber si están preparados para trabajar con chicos?”, agregó.

En tanto, otra madre mencionó que el martes cuando la retiraron a su hija de la escuela “al subir al auto nos contó que el preceptor le pegó en la cabeza y en la mano con una lapicera y que a la media hora le pegó en el estómago a un compañero y a las dos horas, en el recreo, otra vez le pegó en el estómago a otro compañero, fueron tres situaciones con tres alumnos distintos en distintas horas”.