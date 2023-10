Massa: “La seguridad será una política de Estado y va a ser una tema personal”

Así lo afirmó el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el lanzamiento del Programa Integral de Ciudades Seguras para todos los municipios del país. Estas son las principales ideas que expuso:

✅ Quiero agradecerle a todas las jurisdicciones que trabajaron en el armado de este programa que tiene tres cuestiones que son centrales. La primera, este programa de seguridad tiene como premisa nacer y establecerse como política de Estado. Acá hay intendentes socialistas, peronistas, de partidos provinciales, radicales, del PRO, vecinalistas. Hay intendentes de todas las fuerzas políticas, de Hacemos por Córdoba.

✅ Hay intendentes de todas las fuerzas políticas porque la lucha contra la inseguridad no puede tener una bandera política, tiene que ser una política de Estado y una convicción en la que todos los sectores de la política trabajemos juntos con una mirada propositiva.

✅ No hay nada más valioso que proteger como Estado y sociedad la vida de las personas. Ese debe ser el objetivo.

✅ Este programa es federal. 125 ciudades de más de 50.000 habitantes que van a recibir como decisión del Estado los fondos para poner en marcha este programa que son 40.000 millones de pesos que surgen de transformar parte de los recursos de un bien público en otro bien público.

✅ Hoy recaudamos casi 900 millones de dólares por el uso del espectro del Estado argentino, y parte de esos recursos son para invertir en tecnología que va a estar aplicada a la ampliación del espectro y la conectividad. Porque el tercer objetivo del programa tiene que ser tecnología aplicada, no solamente en los dispositivos de prevención, sino en todo lo que es la logística de prevención y funcionamiento de nuestras fuerzas de seguridad federales.

✅ El trabajo conjunto lo ponemos en marcha hoy, pero el 10 de diciembre pretendemos que esta sea una única unidad ejecutora, que cada intendente de esas 125 localidades tenga una sola ventanilla donde controlar que la conectividad satelital, que el tendido de red de fibra óptica, que los dispositivos para que maestras, comerciantes, colectiveros tengan al alcance del celular el 911, se ordene en una sola unidad en la que articulen cada una de las organizaciones o estructuras del Estado.

✅ Para el ciudadano de a pie esto significa tener un Centro Inteligente de Monitoreo en su localidad, esto significa tener la disponibilidad de tener cámaras de alta definición en su localidad financiadas por el Estado Nacional, tener red de fibra óptica con activación de parte del ENACOM, pero también con colaboración de Arsat, para que la conectividad sea satelital pero además segura.

✅ Vamos a tener un único back up en Arsat que va a ir guardando todas las imágenes que se vaya generando en estas 125 ciudades como aporte a la investigación de cualquier tipo de delito que tenga que llevar adelante la justicia.

✅ Hoy estamos sembrando un instrumento, que si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad desde el 10 de diciembre de ser presidente, de seguirlo adelante. Pero también aspiramos a que si vienen otros no rompan un camino que tiene que ver con la prevención y el cuidado de la vida de las personas.

✅ La lucha contra la inseguridad es una responsabilidad indelegable del Estado, los que promueven la libre venta de armas como forma de desentenderse del compromiso en la lucha con la inseguridad están renunciando a una responsabilidad indelegable y a nuestra constitución. Son nuestras fuerzas de seguridad las que bien equipadas, con capacitación financiada por el Estado, con articulación con fuerzas provinciales, pero también con instrumentos de inteligencia por acuerdos internacionales tengan la posibilidad de trabajar de manera ordenada como brazo auxiliar de la justicia en la lucha contra el delito.

✅ Quiero que cada argentino sepa que la pelea contra la inseguridad para mí no va a ser un tema más en la agenda como presidente, quiero que sepan que la seguridad será una política de Estado y va a ser un tema personal. Es ellos o nosotros, o los delincuentes en la calle como dueños o los argentinos de bien que trabajan y quieren disfrutar del espacio público como dueños.

✅ Vamos a trabajar para que nuestras fuerzas de seguridad tengan todas las herramientas, para que la gente pueda recuperar la calle, pero además controlar que jueces y fiscales cumplan con su responsabilidad y terminemos con esa historia de que la policía detiene y la justicia libera. Porque lo que termina pasando es que la víctima de una violación termina conviviendo en la panadería del barrio con un violador por ausencia de justicias y se nos inunda nuestra sociedad de un clima de impunidad.

✅ Le quiero agradecer a los intendentes que articularon sin importar el color político. En la gran mayoría de las provincias la lucha contra la inseguridad no es una responsabilidad de los municipios, pero también está claro que por ser el primer escalón de la democracia es donde el vecino se va a quejar. Queremos darles todas las herramientas, no importa como piensen, no importa a quien voten, lo que nos importa es que le puedan dar a sus ciudadanos la respuesta concreta para que vivan en paz y para que la calle vuelva a ser de los que trabajan y deje ser de los delincuentes.