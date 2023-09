Un médico alertó que se mueren pacientes por falta de insumos importados

Juan Paolini, cirujano cardiovascular, presidente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y vocero del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares (CACCV), se quebró al admitir que hay pacientes que mueren porque no se autorizan las importaciones de los insumos necesarios para ser operados.

“Casi el 90% de los insumos que usamos para la patología cardiovascular viene del exterior, algunos se hacen acá pero la calidad es diferente”, indicó Paoloni a Cadena 3, señal que se escucha en Bahía en el 99.5 del dial.

Y amplió: “Hay un déficit muy importante de todos los elementos para cirugía cardiovascular: trasplante, cirugía coronaria y hasta para tratamiento de las várices”.

“Es una mezcla de mezquindades de quienes administran la cadena de importación, hay un déficit de suturas cardiovasculares y de todo lo que necesitamos para operar. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo superando al covid-19 y los accidentes de tránsito”, advirtió.

En ese sentido, señaló: “No sólo hay riesgo de vida para los pacientes sino que los llevamos a operar en muy mal estado general esperando esos insumos, asistimos todos los días a pacientes que fallecen porque se retrasan las cirugías por falta de insumos”.

“Hay tanta hipocresía, y va más allá de la cuestiones ideológicas o partidarias, muchos no saben qué aprueban y qué no (para importar) y pasa que hay gente que se muere porque alguien no sabe qué es una sutura para operar un corazón lo manda a textiles”, ejemplificó.

Fuente: Cadena 3