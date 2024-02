Wanda Nara abrió una convocatoria pública para su próximo videoclip

Lanzada a desarrollar su faceta como cantante, Wanda Nara avisó que está por rodar un nuevo videoclip correspondiente a su próximo lanzamiento musical y abrió una convocatoria popular a través de sus redes sociales para quien quiera participar del mismo.

Después de haber dado a conocer las canciones “Bad Bitch” y “O Bicho Vai Pegar”, la mediática ya está preparando la siguiente y avisó que ya está en pleno rodaje del clip. Y a través de una foto que subió a sus historias de Instagram, hizo un pedido a sus seguidores. “Mañana necesitamos señoras o señores de 45 a 80 años para mi nuevo videoclip”, contó la hermana de Zaira Nara. Y derivó la convocatoria hacia su estilista y asistente todoterreno Kennys Palacios, arrobándolo en la publicación.

Un rato después, el propio Kennys compartió este mensaje y agregó un dato más para quienes quieran participar de esto: “En lo posible, gente de zona norte”.

Wanda Nara rodará un nuevo videoclip y abrió una convocatoria (Instagram)

El pasado fin de semana Wanda dio su primer show en vivo en el marco de la fiesta Bresh. Acompañada de un cuerpo de bailarinas y una pista, la mediática apareció de manera sorpresiva y, vestida con un conjunto deportivo oversized en colores negro, verde y amarillo, cantó sus hasta ahora únicas dos canciones.

El pasado martes Nara estuvo de invitada en el programa Sería Increíble (Olga) y adelantó un fragmento de su próxima producción, probablemente para la que está rodando este videoclip. Fue en diálogo con Nati Jota, Damian Betular, Homero Pettinato y Eial Moldavsky, conductores del ciclo. y mostró unos segundos de “Tóxica”, tal como se titulará el tema. “Un pedacito… No está escuchando nadie, se cortó el vivo, vos mandale”, le pidieron los conductores del ciclo. Y Wanda les cumplió el pedido: tomó su celular y la canción comenzó a sonar. “¿Querías que te llame? Te estoy llamando, ¿por qué no respondes?”, se escucha a la mediática en los primeros segundos del track. Luego quiebra la voz y entona: “¿Querías que cambie, ahora sabes qué? No cambio nada y te bloqueo… Tóxica”.

Wanda Nara

El pasado 20 de febrero Benedicto, el hijo menor de Naray Maxi Lópezcelebró sus 12 años con un festejo soñado, junto a tres de sus hermanos –Constantino, también del exdelantero de River; y Francesca e Isabella, fruto de la relación de la mediática con Mauro Icardi. Con una torta inspirada en Mario Bros, el niño se llevó el mejor regalo posible: poder compartir la fecha con sus padres, que hace un tiempo ya que superaron las peleas del pasado y transitan un presente de armonía.

Para poder estar en el festejo, Maxi se trasladó desde Birmingham, donde reside junto a su pareja Daniela Christiansson y su hija Elle, hacia Estambul, donde viven Constantino y Benedicto ya que allí Icardi se desempeña en el Galatasaray. Y en las redes sociales, ambas partes dieron cuenta de la celebración, respetuosa y sin resabios de aquella guerra que ocupó las planas de los diarios.

Fiel a su estilo de documentar todo en sus redes, Wanda subió a su Instagram un álbum de la intimidad de la celebración. En diferentes imágenes, se la ve con Mauro y el resto de sus hijos, con la ausencia con aviso de Valentino, quien viven en Buenos Aires donde juega en las inferiores de River Plate. “Feliz cumple al nene más más bueno del mundo. Benchu gracias por ayudarnos siempre a todos en todo, sos un gran hermano mayor para las nenas y sos un adorable hermano menor para los nenes. El mejor hijo del medio que podíamos tener”, escribió, orgullosa, la mediática, que sumó un deseo para la hora de las velitas: “Felices 12 que crezcas siempre con salud y felicidad”. La publicación, hecha en conjunto por las cuentas de Wanda y Mauro, se pobló de inmediato las reacciones y los comentarios de sus seguidores, entre los que se destacaron Zaira Nara, la tía del homenajeado -”Feliz cumple, Benchu. Te amo-, y la abuela, Nora Colosimo. -”¡Feliz cumple, Benchi de mi vida! Toda la felicidad del mundo te mereces, te amo”-.

Fuente: Infobae