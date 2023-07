Dónde voto: cómo consultar el padrón y qué desinformación circula al respecto

Por Lucía Gardel, para Reverso

Si sólo tenés unos segundos leé estas líneas

-El 14 de julio se publicó el padrón definitivo de cara a las elecciones PASO. Allí el elector puede consultar por internet o por teléfono todos los datos de su sede de votación.

-Para la elección de cargos nacionales, solo pueden votar los argentinos nativos o por opción desde los 16 años de edad y los argentinos naturalizados desde los 18. Los extranjeros que residan en la Argentina solo pueden elegir cargos provinciales y/o municipales.

-Suele surgir desinformación si una persona fallecida aparece en el padrón. Pero esto no significa que “puede votar” sino que su fallecimiento no fue oportunamente comunicado o registrado. Por su parte, los menores de 16 figuran en el padrón si cumplen esa edad a la fecha de la votación general.

El 14 de julio se publicó el padrón definitivo de cara a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), es decir, ya se puede conocer el lugar de votación para las elecciones nacionales del 13 de agosto próximo. ¿Qué es el padrón electoral? ¿Dónde se vota? ¿Qué desinformaciones suelen circular sobre el tema? Te lo contamos.

¿Qué es el padrón electoral?

El Registro Nacional de Electores es el documento oficial en el que están registradas todas las personas habilitadas para votar en Argentina. Existe un padrón provisorio y un padrón definitivo. El provisorio incluye las novedades registradas hasta 180 días antes de la elección general. También incluye a las personas que cumplan 16 años hasta el día de los comicios.

El padrón provisorio contiene datos del votante (nombre, domicilio, número y tipo de documento). A partir de su publicación, existe un período de realizar reclamos o correcciones. Si alguien modificó su domicilio y esto no se ve reflejado en el padrón, debe aprovechar ese momento para solicitar la modificación.



Cumplido ese plazo, se confecciona el padrón definitivo, que no es otra cosa que el padrón provisorio depurado.

¿Dónde se vota?

La Cámara Nacional Electoral ya habilitó el padrón definitivo para conocer dónde se votará en las PASO del 13 de agosto y en las generales del 22 de octubre. Puede consultarse en este sitio web.

Para la consulta, el elector debe introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador. Con esos datos, el sistema informará nombre y dirección de la escuela donde va a votar, el número de mesa y el número de orden que le corresponde.





También se puede consultar el padrón electoral llamando a la línea gratuita 0800-999-7237. Como en el sitio web, hay que indicar número de DNI y género. Si la persona está inscripta en el padrón, se le informará la sede de votación, número de mesa y orden.

La escuela en la que se vota cada 2 años se asigna en función de la dirección que figura en el DNI del votante. Si este se mudó en esta instancia del cronograma electoral, el cambio de domicilio no impactará en el padrón de cara a las PASO.



Hasta el 19 de mayo hubo tiempo para efectuar reclamos de electores sobre sus datos y solicitar la eliminación de los datos de las personas fallecidas, y hasta el 24 de julio se pueden hacer los reclamos por errores u omisiones existentes en el padrón electoral, de acuerdo al cronograma electoral.

¿Quiénes pueden votar?

Para la elección de cargos nacionales, solo pueden votar los argentinos nativos o por opción desde los 16 años de edad y los argentinos naturalizados desde los 18. Los extranjeros que residan en la Argentina solo pueden elegir cargos provinciales y/o municipales.

En caso de tener 16 años y no figurar en el padrón, es posible que no se haya realizado la actualización del DNI (se debe efectuar a partir de los 14 años) o se haya realizado luego del cierre del padrón provisorio o el Registro Nacional de las Personas (Renaper) no haya remitido a la CNE la información para que ser incluido. En este caso, se deberá hacer un reclamo ante la Justicia Nacional Electoral, en los plazos previstos en el Código Electoral Nacional.

¿Qué desinformación suele circular sobre el padrón electoral?

Una de las clásicas desinformaciones que aparece en los periodos electorales es que las personas fallecidas “pueden votar” porque su nombre se encuentra en los padrones. Pero esto es falso.

El Renaper -que depende del Ministerio de Interior nacional- es la entidad que comunica a la Justicia Electoral las defunciones. Desde la Cámara Nacional Electoral aclararon en esta nota que la Justicia Electoral “no tiene atraso en la registración” de las defunciones, pero que podría ocurrir que algún caso no haya sido comunicado por algún registro civil al Renaper, o un caso reciente que haya ocurrido con posterioridad a la generación e impresión de padrones.

Que una persona fallecida aparezca en el padrón no significa que haya votado. Si se detecta un caso el día de la votación, se puede avisar a la autoridad de mesa, se anotan esas observaciones y, con posterioridad a las elecciones, se tramitan los reclamos, según explicó la Cámara Nacional Electoral.

También ha circulado desinformación en torno a los jóvenes de 16 años, denunciando que es erróneo que aparezcan en el padrón si aún tienen 15 años. Sin embargo, si tienen el DNI actualizado, pueden aparecer en el padrón quienes cumplan 16 años hasta el 24 de octubre, fecha de las elecciones generales. Por eso, puede haber casos de ciudadanos que tienen 15 años a la fecha de las PASO y ya se encuentran incorporados para votar.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a [email protected] por WhatsApp y /ReversoAr en todas las redes.

Autora: Lucía Gardel

Edición 1: Florencia Ballarino

Edición 2: Ana Prieto