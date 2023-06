Autopista de la Ruta 33: “La intención es que no se detenga la obra”, afirmó Trankels

El titular del Distrito N°19 de Vialidad Nacional, Gustavo Trankels, admitió en LA BRÚJULA 24 algunas complicaciones con relación al avance de la obra en la autopista de la Ruta 33 que une Bahía Blanca con el distrito de Tornquist, aunque se mostró optimista en encontrarle una solución en el corto plazo.

“Estamos trabajando para encontrar soluciones a la dificultad. Se llegó a más de 60% del avance de la obra Se produjo la falta de pago de las quincenas por parte de la empresa, eso motivó el lógico malestar de los trabajadores. Eso quedó solucionado al menos hasta este viernes y hay un tema financiero por lo que no han podido avanzar con la compra de insumos. Esperamos se resuelva para que se puedan cumplir los plazos previstos”, afirmó Trankels, en el programa “Bahía Hoy”.

Luego, indicó: Por parte de la empresa, deberán encontrar algún tipo de financiamiento y con nosotros adecuar alguna cuestión en la obra. Ellos manifiestan que se les complica comprar asfalto porque se consigue con el pago de contado. Por eso proponen adecuar el plan de trabajo, avanzando con taludes y capas especiales y, así, tener una espalda financiera hasta poder comprar ese asfalto y encarar la última etapa de la autopista”.

“Teníamos planteado habilitar tramos nuevos, pero con esta contingencia tuvimos que dilatar esa planificación, pero avanzando en otros ítems para que la empresa pueda seguir adelante, manteniendo fuentes de trabajo y que la autopista sea realidad. Es una empresa nacional que tiene gran cantidad de obras en todo el país, donde también está teniendo el mismo inconveniente. Nosotros lo entendemos, seremos parte de la solución, esperemos que ellos encuentren la forma de resolver la problemática”, refirió el exintendente de Tornquist.

No obstante, planteó un escenario esperanzador: “La idea es que la obra no se detenga y se siga trabajando, sin demorarnos. Cuando asumí en marzo de 2020 ya estaba vencido el plazo de la obra, me encontré con una deuda de Vialidad por $191 millones y un 14% de avance. Hoy, estamos al día con las certificaciones. Teníamos previsto para fin de año tener las dos manos de 32 kilómetros funcionando, salvo el intercambiador de Bosque Alto, que es una obra compleja en cuanto a su magnitud y es el enlace de la obra de El Cholo, lo que demandará más tiempo”.

“Se podrá salir por avenida Alem, tomar el intercambiador, con dos carriles de doble mano, separados por una estructura de hormigón, hasta que saliendo de la zona urbana se divide por un cantero central. Luego, entrando al distrito de Tornquist, se ingresa a una ruta ensanchada con banquina pavimentada”, concluyó Trankels.