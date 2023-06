Las mejores fotos de la cena de gala italiana

Censura y escrache

Un grupúsculo de personas, encabezados por sindicalistas de Suteba, realizaron un escrache frente al edificio de LA BRÚJULA 24. Fue con el único objetivo de amedrentar y evitar que se siga informando sobre el caso de la maestra jardinera, denunciada por cuatro mamás por el delito de abuso sexual agravado. Eso tiene un solo nombre: censura.

Las personas realizaron pegatinas sobre las fotos de los periodistas con el fin de que el medio direccione sus publicaciones y se convierta en defensor público de la maestra. Que pida disculpas, que diga que todo es mentira y cierre el tema. Increíble pero real.

La maestra tiene sus abogados defensores y también sus defensores públicos. No es función de la prensa (o no debería) defender ni culpar a nadie. Como siempre lo hemos dicho: no sobreseemos ni condenamos. Esa función es potestad exclusiva del Poder Judicial.

La función de los periodistas es informar. Le guste o no a la mayoría. A un gremio. A un grupo. A un club. A quien sea. Informar de la manera más clara, directa y fielmente posible. En este caso, la maestra fue denunciada y es investigada por la Justicia. No la acusa un medio, la acusan cuatro mamás cuyos niños relatan situaciones de abuso sexual.

Lo primordial en un caso judicial es exhibir con el mayor grado de detalle posible lo que acontece en el expediente judicial, que es en definitiva donde se determinaran si hubo delito o no y sus respectivos responsables.

En paralelo, siempre es de interés público la versión de los denunciantes y/o víctimas y, también por supuesto, de quien es objeto de investigación para que haga su descargo público. El famoso “dos campanas”. En este caso, algunas de las mamás denunciantes brindaron su testimonio. Otras no. En el caso de la de denunciada, autoridades del jardín e incluso letrados que los asesoran no han querido dar respuestas públicas. De todas maneras, versiones que lanzan en off fueron publicadas como “la postura de allegados”.

Es decir, como siempre, se cumple con el ABC del manual periodístico. Pero lo que aquí sucede es otra cosa. Molesta sobremanera la información objetiva. Molesta que se publiquen los textuales para que la gente tenga información de primera y sin manoseos. Huelga decir que el 100% está documentado. Eso irrita y causa impotencia. Por esos los escraches, las fakes news, los insultos, las amenazas, las patotas y las respuestas corporativas.

¿Somos infalibles? Por supuesto que no. Podemos cometer errores como cualquiera, aunque en casos como este, además de la delicadeza del asunto, el margen de error es prácticamente nulo porque -en esta etapa- las noticias son documentales. Se reproduce lo que se va presentando en un expediente judicial.

Por supuesto, y no es nuestra responsabilidad, que la opinión pública genere sus opiniones ante determinada noticia. También los periodistas podemos opinar y analizar sobre los hechos. En este punto, claro está, pueden gustar o no esas manifestaciones. De eso se trata la libertad de expresión. Pero si esa opinión, que puede no gustarme, desata intentos de censura estamos en serios problemas a la hora de convivir en democracia.

Y si sucediera el caso de que alguien se excediera, traspasando los límites de esa libertad responsable, causando algún perjuicio por difundir mentiras o acusando falsamente a alguien de un delito que no cometió el camino es denunciarlo penalmente.

Los periodistas no actuamos en patota ni atacamos, ni amenazamos a cara cubierta en las redes. Ponemos la cara y nos hacemos responsables cada uno de sus dichos.

En la patoteada en la redacción del diario y los estudios de la radio, se vieron varias caras conocidas relacionadas con el sindicalismo. También, entre quienes agitaron la movida por otras vías se encontraba un puntero político y exconvicto, condenado por venta de drogas. El sujeto, seguramente, aprovechó la volada para vengar publicaciones en donde se lo ha mencionado al ser detenido y enjuiciado.

David Bustozoni, docente y “crítico de medios”, tuvo aire en LA BRUJULA 24, es decir en el mismo lugar al que pretende silenciar o “corregir” de sus malas prácticas.

“Basta de ensuciar a la docente. Ustedes disfrazaron una realidad y la transformaron en un relato del horror. Hay discursos de odio y demonizaron a una apersona indefensa”, fue parte de su discurso.

Además de las burdas inexactitudes, de la mala o nula información que evidentemente tiene del caso y de poner las manos en el fuego por la investigada, el manifestante fue más allá. Y señaló que su plan de acción para disciplinar a la prensa seguirá ante la Municipalidad y el Concejo Deliberante. Allí reclamarán sanciones y represalias económicas para La Brujula 24 y todos aquellos medios que ellos consideren que no cumplen con sus parámetros de calidad periodística. Huelgan los comentarios ante semejante dislate.

El mundo del revés. Es evidente que en el caso de algunos dirigentes del gremio docente el valor verdad y justicia debiera revisarse. Es que, durante el Caso Astudillo Castro, siempre militaron una desaparición forzada por parte del estado, cuando ningún elemento de la causa judicial así lo indicaba.

Aquella teoría, que servía políticamente, sabemos que sólo era sostenida en base a las acciones de un delincuente disfrazado de adiestrador de perros, que plantaba prueba para culpar inocentes.

Pero está claro, la verdad es relativa para muchos militantes. Lo que vale es el relato. En el Caso Facundo a quienes culpaban con prueba trucha eran policías. Hermoso para el discurso “progre” pero alejado de la verdad de los hechos.

Ahora la cosa opera de manera inversa: la denunciada es docente y se actúa corporativamente a quien -simplemente- se atreve a informar objetivamente del caso. Increíble pero real. Incluso en este caso, tenemos a cuatro mamás desesperadas y sus respectivos niños que relatan en primera persona terroríficas situaciones de abuso sexual. Sin embargo, lejos de acompañar a esas familias o al menos guardar prudente distancia, salen en manada a desmentir las situaciones plantadas. Se adelantan a que se produzca la prueba y descartan de plano los hechos denunciados.

Según la posición adoptada por los defensores a ciegas, mamás y niños (y ahora psicólogos) se habrían confabulado para joderle la vida a una joven docente.

Vale decir que la inmensa mayoría de las maestras jardineras, que son las nobles formadores y transformadoras de la vida de las nuevas generaciones, solo pretenden que se esclarezca el caso lo antes posible. Que se haga Justicia. No sentencian por anticipado y sin tener la historia completa, no son arriadas ni insultan al mensajero.

Ahora Datos.

Por el momento, las evaluaciones que se hicieron a los primeros menores por parte de profesionales son categóricas y certifican los abusos. Los defensores de la acusada también podrían plantear que son psicólogos “comprados” para arruinar a una maestra. Podría ser, porque nunca hay que descartar nada en una investigación, aunque ya estaríamos en presencia de una conspiración de proporciones a gran escala.

Como vemos, hay sectores politizados y corporativos que evidentemente no les interesan los hechos, sino solo la “verdad” que les conviene.

Bueno, desde este medio les tenemos una mala noticia, seguiremos aportando datos duros y objetivos moleste a quien moleste. Ni las agresiones, ni declaraciones de persona no grata, ni escraches, ni violencia hará que este medio con decenas de profesionales responsables y honestos cumplan con su función de informar. El único compromiso es con los miles y miles de lectores, oyentes o televidentes que nos eligen a diario.



Gala

El viernes por la noche se realizó el tradicional coctel del consulado italiano por un nuevo aniversario de la proclamación de la República Italiana.

La velada estuvo especialmente marcada por la emoción, ya que significó la despedida del cónsul Samuele Fazzi, que regresará a Roma luego de un periplo de años por Irak, Cuba y Bahía Blanca.

Acompañado por su esposa Ana de Arce Lomidze, Samuele recibió a personalidades de nuestra ciudad en el Salón Blanco del Club Argentino. En su discurso solo tuvo palabras de agradecimiento y reveló que se encargó de documentar sus vivencias y los quehaceres de nuestra vida social para que, dentro de 50 años, el diplomático que le toque estar de paso por aquí tome dimensión de lo que era Bahía Blanca.

El menú constó de la entrada compuesta por especialidades de la gastronomía italiana. Una propuesta de aceitunas fritas, croquetas, mousse de hongos, bruschettas, verduras agridulces, pulpo y langostino. También se pudo degustar fiambres, burratas, paccheri amatriciana con crocante de pecorino, Polenta con ragú napolenano, mientras que para el postre se sirvió tiramisu y la vedette de la noche: annacotta amarena pistacchio, entre otras exquisiteces.

Mejor que palabras es mostrar, así que adelante…

Santiago Mandolesi Burgos (Zona Franca), Gustavo Altuna (exfuncionario y árbitro de fútbol), su pareja Vanina González (Secretaria de Políticas Sociales) y Andrea Soresi (Vicepresidenta del Com.It.Es).

Los periodistas Sergio Donati y Ariel Biagetti.

El rector de la UNS, Daniel Vega.

Samuele Fazzi, su esposa Ana de Arce Lomidze y la intendenta interina Soledad Martínez.

El Cónsul saliente pronunciando su discurso.

El diputado Fernando Compagnoni y el concejal Pablo Rosenfelt.

El presidente del bloque de Juntos en el HCD Adrián Jouglard, y el ex rector de la UTN Liberto Ércoli.

El director del Banco Provincia, Santiago Nardelli, el legislador Andrés De Leo y su esposa Mercedes.

Federico Susbielles, su esposa Laura y Samuele Fazzi.

Abigail Gómez, Fernando Compagnoni, Nicolás Aramayo y Soledad Martínez.

Fernando Compagnoni, Soledad Pisani y su esposo.

El Fiscal General Juan Pablo Fernández y el titular de la Policía Federal bahiense, José Pérez.

La jueza federal María Gabriela Marrón, el camarista Pablo Candisano Mera y su pareja Sofía Dagna, el escribano Gonzalo Arizmendi y su mujer Milva, el tenista Juan Pablo Seminara y Ana Molinari.

Fazzi, departiendo con su colega español Juan Armando Andrada-Vanderwilde Parada y el abogado Francisco Costa.

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante Fabiola Buosi, Samuele Fazzi, Ana de Arce Lomidze y Soledad Martínez.

Gustavo Altuna, Ana de Arce Lomidze Samuele Fazzi y Vanina González.

Samuele Fazzi, junto a la cúpula de las FF.AA.

Santiago Nardelli saluda a Anamaria Rozek Ciliberto.

Francisco Nardelli, su pareja, Ana de Arce Lomidze y Samuele Fazzi.

Empresarios, entre ellos el bodeguero Daniel Di Nucci y la diputada Cintia Hotton.

Germán Sasso saluda a Francesco Ciliberto, Canciller Administrativo del Consulado.



Bidondo Show

Menos glamoroso que la recepción del Consulado Italiano, pero no por eso menos importante fue la choripaneada en el salón de San Roque del dirigente peronista Eduardo Lino Bidondo al cumplir 40 años de militancia.

Con boina negra y buzo blanco, Bidondo agradeció a sus numerosos compañeros por el apoyo durante estas cuatro décadas de “puro peronismo”.

Entre las caras más conocidas su pudo ver a Federico Susbielles y Santiago Mandolesi Burgos, que hicieron doblete y cambio de vestuario luego del paso por el Club Argentino; Mario Simón, Jorge Otharán, “Chiche” Senesi, Hugo Fabiani, Flavio Fuentes, Diana Larraburu, Beatriz “Pochi” Ibarra, Carlos De Vadillo, Fabricio De Arriba, Ana Civitella, Pablo Monaco, Carlos Quiroga, Sol Cano, Lucía Velaustegui, Ornela Scarano y Carlos Moreno Salas, entre otros.



Identidad cerrense

Este fin de semana Cerri festejó su aniversario número 147. Pocos días antes, mientras que la precandidata a intendenta de Juntos, Nidia Moirano, recorría la localidad, le llegó un particular pedido de parte de varias personas: Cerri no tiene escudo propio.

La senadora pasó el dato al área de Participación Ciudadana del Municipio, en donde se está organizando una actividad para que los vecinos puedan, primero, diseñar distintos escudos, y luego, votar al que más los identifique te todos los presentados.

“De esta forma se obtendrá uno totalmente participativo”, comentó un funcionario de Alsina 65, que seguramente recuerda una forma similar (pero menos tecnológica) utilizada para elegir la bandera bonaerense en los 90’s. Entre mediados y fines de este mes se darán a conocer las condiciones y formas para presentar los diseños, y el que resulte más votado pasará a ser el Escudo Oficial de General Daniel Cerri.



Picante reunión

Se sabe que el tema de la inseguridad es muy sensible. Periódicamente, el representante del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Federico Montero, el jefe de la Policía, Gonzalo Bezos, el de la Local, Luis Marillán, y el del Comando, Gonzalo Sandoval, se vienen reuniendo con vecinos, quienes piden ser escuchados.

Por estos días, una de esas charlas fue más que caliente. Fue en Comisaría Séptima. Quienes viven en el sector se quejaban, como tantas otras veces, de que “todos sabemos quiénes son los chorros, pero siguen libres”.

En los primeros minutos de la reunión Montero salió con los tapones de punta y explicó su campo de acción, sacudiendo las plumas del Ejecutivo local y al Poder Judicial: “nosotros no ponemos cámaras, no cortamos el pasto, no arreglamos calles y no ponemos luces. Tampoco somos la Justicia (no decidimos quien va preso o quien sale). Nosotros nos hacemos cargo de los errores en la prevención, claramente, y trabajamos para mejorar”.