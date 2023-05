Reunión antiterrorista en Bahía

Sin quórum

La semana pasada estuvo por Bahía la exgobernadora María Eugenia Vidal. Se paseó por el centro con el intendente Gay y la senadora Nidia Moirano. Luego haría lo propio con el ritondista Emiliano Álvarez Porte

Acompañada por Alex Campbell, Vidal no quiso romper con la mesa chica, pero dejó en claro que “si Héctor no es el candidato” debiera haber competencia interna el PRO bahiense. Y mencionó a La Dama de Hierro y al exsecretario de seguridad como los principales contrincantes.

Antes de comer cubanitos y pizza, Vidal se reunió con comerciantes y escuchó sus problemáticas. Las quejas sobre la política económica del actual gobierno fueron unánimes y el diagnóstico compartido por la visitante.

Sin embargo, el encuentro terminó con sorpresa y sabor amargo para María Eugenia. Quiso saber a quienes votarían para Presidente de la Nación y el orden fue el siguiente: Milei, Bullrich y Larreta. Ni un voto cosechó quien estaba presente, que también ha manifestado su intención presidencialista.



Plaza

Este miércoles, en el día en que habría cumplido años, se impondrá el nombre de Carlos Arrigoni a un espacio público. El recordado dirigente gremial fue líder del Satsaid en Bahía, el Sindicato de Televisión. Además, fue concejal, estuvo frente a la delegación del Ministerio de Trabajo provincial, y se desempeñó como máxima autoridad de la CGT bahiense.

Tas su fallecimiento, sus compañeros de la militancia gremial y amigos presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que se lo pudiera homenajear, nombrando una calle o espacio público.

Por supuesto, los ediles peronistas tomaron la posta de esa idea, que finalmente se va a concretar en la plaza ubicada en el barrio San Agustín, en calles las Magnani, Urtazun y Fournier.

“Estamos muy felices con este reconocimiento para el viejo”, comentó Lisandro, uno de sus hijos, quien le sigue los pasos en la militancia del gremio.



Obras I

Comenzaron las obras que el Gobierno nacional financia en el barrio Costa Blanca, en las afueras de la ciudad, en las que se invertirán casi 100 millones de pesos.

Están dentro del plan Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares, y permitirán que ese sector del sur bahiense, bastante postergado, tenga cordón cuneta, red pluvial, alumbrado público y red eléctrica.

Un dato interesante es que el medio centenar de personas que realizan las obras pertenecen a cooperativas de trabajo locales.



Obras II

Hablando de obras, hay dos más. En los próximos días se iniciará la primera de ellas: la construcción de un nuevo skatepark (pista con rampas para usar skates o patinetas) que estará ubicado en el sector de Sixto Lapiur y Avenida Buenos Aires.

La inversión será de casi 82 millones de pesos, y el plazo de obra que tiene la empresa adjudicataria, JS Construcciones, será de siete meses. Si se tiene en cuenta la cantidad de jóvenes que usan el skatepark del Parque de Mayo, no caben dudas de que el sector se revitalizará significativamente.

Otra obra que se está llevando a cabo desde la semana pasada es la reparación de los techos del edificio de Sarmiento 12, en el que funciona el Concejo Deliberante. En este último tiempo el inmueble tenía problemas de filtraciones de agua.

Debido a esos inconvenientes, se afectaron algunas paredes internas, que también deberán ser intervenidas. De paso, se correrán algunas paredes de durlock en oficinas. Nada de esto impedirá que los ediles sigan trabajando con normalidad.



Inteligencia Artificial

Se cumplen dos meses desde que el gobierno de Gay presentó el chatbot Tera, al cual, mediante conversaciones en la página web de la Comuna, o por WhatsApp, se le puede hacer diversas consultas, principalmente sobre trámites y temas de gestión vecinal.

Durante estos más de 60 días hubo 24.504 sesiones (veces que alguien lo contactó para preguntar algo), se registraron 19.146 usuarios, los cuales enviaron 113.930 mensajes. Tera respondió con 386.996 interacciones.

Un dato de color: la mayoría de las preguntas de los bahienses tuvieron que ver con el trámite de la licencia de conducir. De total de sesiones en estos dos meses, 18.665 fueron por ese tema, y en más de la mitad se consultó por cómo hacer la renovación.



Taxis

Finalmente, el Concejo Deliberante no trató el tema de una tarifa diferenciada (más cara) para taxis y remises en horario nocturno. En principio, y para no retrasar su aprobación, solo se convalidó por unanimidad el aumento del servicio en un 33 por ciento. Eso no significa que Bahía no vaya a tener una tarifa nocturna en el futuro.

Esta sección pudo habar con representantes del legislativo local, quienes explicaron que “no está agotada la discusión del tema. Queremos tener más datos para aportar al expediente. Lo que se evalúa es la creación de un adicional por nocturnidad”.

La información extra a la que se refieren es, por ejemplo, la cantidad de taxis disponibles durante la noche en Bahía, y la demanda en ese horario. Esto se entiende, teniendo en cuenta que el argumento que presentaron los propietarios de taxis es que no hay coches a la noche porque no es atractivo para los trabajadores ese segmento en relación con lo que ganan.

Concretamente, lo que quieren es que la tarifa cueste un 20 por ciento más de medianoche a 6 de la mañana.



Antiterrorismo

El sábado se realizó una capacitación sobre la prevención de atentados terroristas, la cual fue organizada por la DAIA filial Bahía Blanca presidida por Carlos Nudelman, junto a la Asociación Israelita de nuestra ciudad. La convocatoria fue muy amplia, ya que concurrieron todos los máximos representantes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y las del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El encargado de llevar adelante la charla fue un capacitador de DAIA, que maneja las comunidades judías de Latinoamérica, y que realiza esta actividad en todos los países, desde México hasta Argentina y Chile. La base de la reunión fue analizar dos casos testigos, ocurridos en Europa, que no están relacionados a grandes atentados con bombas, sino a “lobos solitarios”, es decir, individuos que atropellan a personas en la calle, o las atacan a tiros o cuchillazos.