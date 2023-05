Huracán líder de la Liga del Sur: “Se armó un plantel para ilusionarse”

Huracán es el puntero del torneo Oficial, es el equipo más goleador y tiene al puntero del campeonato: Brian Scalco que ya marcó cinco goles en ocho fechas.

El globo venció este fin de semana a Tiro Federal por 3 a 1 y se subió a la cima de la tabla en soledad, dejando atrás a Liniers y Bella Vista. “La verdad que fue un triunfo importante. Sabíamos que Bella Vista le había ganado a Liniers, y que un triunfo nos podía depositar en la punta. Pero fue un rival muy duro, porque encima ni bien arranca el partido se nos ponen en ventaja pero bueno con tranquilidad y juego supimos darlo vuelta, la verdad que estoy muy contento por el triunfo y esperemos seguir así”, manifestó Scalco en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Mientras que sobre el presente de Huracán en la Liga del Sur, opinó que “somos un equipo duro, la verdad que nos cuesta que nos hagan goles. Los últimos tres partidos nos metieron un solo gol que fue justamente el último con Tiro. Fue una jugada desafortunada porque viene de un penal. Pero después no nos convierten”.

“En lo personal estoy muy bien, la verdad que contento porque estoy con gol y teniendo mucha participación, así que contento porque me está tocando convertir mucho, por ahí en el juego también y la verdad que si no convierto me toca me toca asistir así que bueno por suerte arrancamos bien el año”, agregó el “siete bravo” del globo que lleva cinco goles y es el goleador del torneo.

“Sabemos que la gente se ilusiona, la verdad que se armó un plantel para ilusionarse. Vamos a dar pelea hasta lo último, ahora nos tocó agarrar la punta y esperemos no largarla”, manifestó.

Por último, sobre las claves del éxito de Huracán en el torneo apertura, “son una defensa sólida, muchas oportunidades de gol y un grupo unido y comprometido”.