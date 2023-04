Chau a las causas por violar la cuarentena

Prescripción

Casi la totalidad de las causas judiciales que se habían iniciado dentro el ámbito de la Justicia Federal frente a las innumerables violaciones a las medidas de aislamiento dictadas en el contexto de pandemia de Covid están prescriptas, entendiendo que la mayoría de ellas datan de 2020.

Se trata de unos 1200 expedientes en Bahía Blanca relacionados con infracciones a la circulación durante la cuarentena que pasan al fuero ordinario. Y la Fiscalía general tomó una drástica decisión.

Los motivos son multifactoriales: uno está vinculado con una cuestión material porque sería imposible procesar semejante cantidad de delitos. La otra se apoya en la cuestión social y de sentido común porque no se podría juzgar a quien fue detectado paseando a su mascota, luego de lo que se conociera la foto de la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en tiempos de confinamiento.



Intervención

Pasó el Campeonato Estival de midgets, bajo la tutela de una Comisión Normalizadora que encabezó el doctor José Luis Malet, quien poco pudo avanzar en la revisión de los padrones para la convocatoria a una asamblea que elija las nuevas autoridades.

Esta indiscreta sección pudo saber que desde Personería Jurídica se designará a los nuevos interventores. Llegarán desde La Plata y contará con un colaborador local: se trataría de Rodrigo Catini, histórico dirigente bochófilo y fiel seguidor de la categoría.

También trascendió que el próximo lunes comenzaría la nueva gestión (el sábado es la fiesta de entrega de premios). Fernando Bonacci había denunciado a la CD saliente y desistió de la última apelación con la idea de destrabar la entrega de la documentación, razón por la cual todo está dado para que los libros finalmente lleguen, puedan ser analizados y llamar de una vez por todas a elecciones.

Incluso, unos 50 socios enviaron una carta solicitando que entre quienes tengan a su cargo las riendas del Club durante los próximos meses incluyan también al contador Ariel Azcárate, quien desempeñó funciones no solo en la gestión de Facundo García, sino también durante el breve paso de Malet.



Diálogo

Desde este espacio se viene celebrando la serie de encuentros convocados por la Cámara Federal para que Bahía Blanca, como ciudad, mire de frente -y enfrente- el incesante avance del narcotráfico.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, propuso públicamente replicar el modelo que comenzó a planificarse en nuestra ciudad. “Los avances que se registraron en Bahía Blanca, los ubica como un caso ejemplar que se acopla a los pedidos de diálogo que presentamos ante los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”, señaló Tagle.

El modelo que comienza a aplicarse en Bahía, y que debe afianzarse y mantenerse en el futuro para que sea exitoso, tiene un contenido estratégico, pero también tiene mucho de sentido común: ante el monstruo narco sino hay una verdadera comunión entre quienes ejercen cargos de representatividad, instituciones intermedias, fuerzas de seguridad, medios y otros actores de relevancia pública la pelea estará perdida antes de que suene la campana.

Cada uno desde su lugar, puede hacer un aporte. Todo suma. Ayudar a los vecinos a hacer denuncias anónimas es algo que este medio viene implementando desde hace más de siete años. Está lejos de ser la solución, pero es un granito de arena.

La otra ventanilla a atender es la del consumo creciente. Allí también se necesitan políticas de estado. La educación y la salud pública son fundamentales. Enseñar las consecuencias terroríficas de caer en una adicción y, a su vez, atender y ayudar a aquellos que ya han sido atrapados por el consumo abusivo de sustancias.

Si todos tiramos del mismo carro, sin mezquindades y dejando de lado rencillas caseras, puede ser que Bahía resulte una ciudad incómoda para la instalación de grandes bandas narcos. Sería ingenuo y mentiroso pensar que en Bahía se podría erradicar un flagelo global y con un poder inconmensurable, pero sí puede lograrse que el letrero de entrada a la ciudad no sea el de “bienvenidos” sino el de “comunidad hostil” al narcotráfico.

En esta campaña electoral, además de hablar de los asuntos que se discuten cada dos años y que todos conocemos (baches, agua, obras, servicios etc, etc, etc) habrá que estar atentos a quienes asumen y se comprometen con el asunto narco.

Nidia Moirano, Federico Susbielles, Andrés De Leo, que son precandidatos a la intendencia, ya han coincidido en cuanto a poner sobre la mesa esta problemática. Ojalá sigan profundizando y que se sumen otros que pretenden ocupar puestos de poder en las próximas elecciones.



Cámaras

Muchos vecinos habrán notado que se están realizando trabajos de cableado en distintos sectores, y se preguntarán qué compañía está haciendo semejante movida. La verdad es que no se trata de un privado mejorando sus servicios, sino de la fibra óptica necesaria para que funcionen las nuevas cámaras de seguridad de la Municipalidad.

Si todo sigue su rumbo para junio, el nuevo sistema debería estar funcionando. De hecho esta semana ya llegó a la ciudad el mobiliario para los dos centros de monitoreo en donde se podrán observar las imágenes desplegadas.

Las oficinas estarán ubicadas en la vieja terminal de ómnibus (en donde funciona el actual centro) y en O’Higgins y Saavedra. Serán un total de 430 nuevas cámaras de alta definición. Y, en relación a las que están colocadas actualmente, se repararán y actualizarán unas 200.



Chiplú

Luego de lo que fue la impactante Fiesta del Camarón y el Langostino organizada por el Puerto, se viene el festejo por el 195° Aniversario de la fundación de Bahía Blanca.

A pesar de que las actividades comenzarán el propio 11 de abril, con el acto oficial, y por la noche, con una función especial en el Teatro Municipal en la que va a estar tocando Sudestada Big Band con entrada gratuita; lo fuerte del festejo será el fin de semana en el Parque de Mayo.

Desde la Comuna adelantaron que habrá música, gastronomía y ferias. La actividad comenzará a las 14 y finalizan a las 21, y prometen más de 15 bandas locales, con un cierre estelar el domingo a cargo de Los Pericos.

Pero el dato más llamativo y nostálgico será una carpa especialmente colocada, en la que estudiantes de una de las escuelas de gastronomía instaladas en la ciudad elaborarán y venderán chiplú. Para el que no lo sabe, y tal como escribiera en uno de sus artículos el historiador Mario Minervino, se trata de un bocadillo que fue más que popular en la década del ‘60 en nuestra ciudad. Se lo podría describir como un chorizo colorado o una longaniza, que se envuelve con masa para luego ir al horno.

En esa nota, el periodista de La Nueva contaba que su creador fue Pedro Sabas, quien tenía un local en el viejo Mercado Modelo, y su nombre surgió de una forma muy risueña: a él le decían “Cholo”, pero su padre, un inmigrante sirio, nunca lo logró pronunciar correctamente, por lo que cuando lo llamaba, sonaba como “Chiplú”. De allí surge el nombre del sandwich.