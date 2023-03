Sorpresiva venta que dará que hablar

Todos unidos triunfaremos…

El viernes en el Gran Plaza Teatro tuvo un acto militante. Organizado por el kirchnerismo local, los máximos referentes del espacio se dieron cita en la presentación del libro “Néstor. El hombre que cambio todo”. Su autor, el publicista Jorge “Topo” Devoto, expuso los detalles de la obra ante la ovación de la platea con 700 butacas ocupadas.

En las primeras filas se pudo ver al presidente del Puerto Federico Susbielles; al líder de La Campora Gabriel Godoy; la senadora Ayelén Durán; la presidenta de bloque de concejales Gisela Ghigliani; la titular del PJ local Patricia Domínguez; el sindicalista de AEFIP Sebastián Más; el director de Puerto Rosales Rodrigo Aristumuño; el bernista Federico Montero y la empresaria massista Alejandra Beligoy.

Otras caras conocidas fueron la de Desiré Cano, Gerenta Ejecutiva de Comunicación de YPF y filosa espada del kirchnerismo en el entramado mediático; la pigüense Marisol Merquel, hoy a cargo del Concejo de Políticas Social de la Nación. Los concejales estuvieron todos, incluso los que responden a Marcelo Feliú y Dámaso Larraburu.

Entre bambalinas, los asistentes comentaban y celebraban que Susbielles y Godoy volvieran a juntarse. Luego de intensos chisporroteos, básicamente provocados por sus estilos marcadamente diferentes, los dirigentes parecen encaminarse a la una unidad férrea para dar batalla en un escenario electoral para nada sencillo para el peronismo.



Se vende un mítico bar

A muchos les va a sorprender la noticia, ya que en se trata de un lugar que está plagado de clientes, y que incluso se ha puesto muy de moda entre los jóvenes, pero lo cierto es que se vende el Miravalles. Más precisamente, el fondo de comercio.

Sin embargo, esto no ocurrirá de inmediato, ya que el café bar, fundado por Eustaquio Miravalles, y atendido actualmente por su bisnieto Alejandro y su familia, está a punto de cumplir 100 años el próximo sábado 23 de diciembre. Ese será el día en que la familia entregará a un nuevo dueño el negocio de Avenida Cerri.

“El local está lleno todas las noches y el negocio trabaja muchísimo”, comentó a esta sección su dueño. Y agregó “pero lo cierto es que yo hace 37 años que trabajo acá, y las piernas no me dan más. Mi señora y yo estamos muy cansados. No tenemos vida. Es por eso, porque estamos muy desgastados, que decidimos llegar a los cien años y venderlo a otra persona que lo pueda hacer igual o mejor que nosotros. Esa es la idea”.



Lori, el duro

Allegados al diputado Lorenzo Natali analizan cómo endurecer la imagen del cariñoso conductor de radio y televisión para intentar hacerlo jugar la interna de Cambiemos.

Emilio Monzó, padrino político de Lorenzo, está decidido a jugar la carta con el exLU2. Para eso necesita que el cándido animador cambie drásticamente su perfil. La intención es que logré meterse en las PASO colgado de la boleta de Patricia Bullrich y/o Ritondo, los halcones del PRO.

Natali deberá ser coacheado para encallecer y dejar de ser aquel sentimental animador radial y televisivo. Temas urgentes de la ciudad, como la violencia barrabrava o el narcotráfico, deberán aparecer en la agenda y en el conocimiento de Lori. Y así poder tener sintonía discursiva y política con quienes pretende acompañar en campaña electoral.

“Él, en lo personal, prefería seguir en Diputados, pero se debe a un proyecto y tendrá que jugar donde mande Emilio. Veremos si lo están usando para negociar en la interna amarilla o van a fondo y lo largan a la cancha por la intendencia”, resume un dirigente.

Por lo pronto, este fin de semana se lo pudo ver al legislador muy reflexivo, caminando y mateando por los patios del Hotel Provincial de Sierra de la Ventana.



El que le roba a un ladrón…

La dirigente justicialista de Adolfo Alsina Beatriz Ludovico informó en sus redes sociales que le habían hackeado el Instagram y que estaban pidiendo plata en su nombre.

La publicación fue hecha justo cuando el fiscal federal Martínez solicitaba que su causa penal sea elevada a juicio oral y público. El funcionario la acusa, curiosamente, de “exigirle plata” a personas en condición vulnerable.

En este caso se hizo realidad aquella moraleja que señala que “en boca de un mentiroso, lo cierto se hace dudoso”, pues todos escucharon públicamente cómo la dirigente del Movimiento Evita exigía “retornos”. Es esperable que ahora muchos no crean que un impostor pide dinero a través de sus cuentas.



El inflable se queda

En la última entrega de Bahía Indiscreta comentamos el balance que se hizo en la Municipalidad sobre la Fiesta del Cubanito, la cual, de ahora en más se hará cada año en la ciudad.

Pero también hicimos referencia a la discusión pública sobre el inflable que se exhibió en el evento. Casi una cuestión de Estado. La gran mayoría de los opinadores no lo relacionó con la golosina rellena de dulce de leche, sino con un monumento fálico.

“Si la crítica solo fue esa, entonces quiere decir que todo salió muy bien”, responde en Alsina 65 y redoblan apuesta: “si seguimos gobernado, el inflable volverá”.



Servicio al ciclista

Se sabe que hay cada vez más ciclovías por toda la ciudad. Y, fuera de la polémica de si son o no lo suficientemente utilizadas, o si pasan por las calles correctas, hace unos días, y gracias a la inversión de un privado se colocaron unas estaciones para poder inflar y parchar ruedas de bicis.

Se trata de unos tótems con inflador y herramientas como llaves francesas, Allen, entre otros elementos fundamentales para salir del paso durante una rotura. Uno fue colocado en la peatonal Drago y el otro en el Parque de Mayo.

Según pudo saber esta sección, la Comuna le ofreció al empresario plotear estas estaciones con el logo de su local, pero él se negó. Las buenas acciones hay que decirlas: el aporte fue de Café Muñoz.



Adiós al “Papá Noel” del Noroeste

Este fin de semana se conoció la triste noticia del fallecimiento a los 61 años de Aldo “Pelusa” Muñoz, tras sufrir un ACV que complicó una enfermedad cardíaca que tenía de base. Era empleado municipal, y delegado gremial hasta el año pasado, puesto que dejó por sus problemas de salud.

Se fue un hombre muy querido por sus compañeros y por sus vecinos. De hecho, muchos lo conocieron como el “Papá Noel” del barrio Noroeste, que es en donde él habitaba junto a su familia. Ese apodo se lo ganó gracias al gran corazón que tenía, ya que todos los años se calzaba el traje rojo y blanco para sacarse fotos con los chicos y darles algunos caramelos.

No hay nada más noble que hacer feliz a un niño, y ese momento seguramente quedará en la memoria de todos ellos para siempre.



No se para

A pesar de la sorpresiva queja de algunos vecinos del sector de 14 de Julio, la obra de la doble vía no se para. El conflicto que surgió en los últimos días tiene como protagonistas a los eucaliptus del sector.

Quienes fueron a abrazar (literalmente) a esos árboles para que no se los extraiga, plantean que se necesitan acuerdos entre el Estado municipal y los habitantes de los barrios aledaños, por lo que pretenden que la obra se frene hasta llegar a esos puntos en común. Pero la Municipalidad negó rotundamente que eso vaya a ocurrir.

“Hicimos muchísimas reuniones con gran cantidad de vecinos antes de iniciar los trabajos. Todos sabían cómo era el proyecto, que además planteaba extraer 100 ejemplares, y finalmente ese número se redujo significativamente, y solo se quitarán 25. Pero la obra sigue su marcha, de eso no tengan dudas”, describió un funcionario amarillo.



Más cerca de Milei

La madre de Rocío Marengo confirmó su acercamiento al economista Javier Milei, al mostrarse junto a candidatos libertarios en la provincia de Santa Fe.

Ninguneada y subestimada por integrantes locales del espacio, Graciela Paganini hace oídos sordos y continúa adelante con su intención de colaborar con la postulación de Milei.

Este fin de semana se la vio en una reunión de referentes y coordinadores en Rosario. Quien la convocó es Romina Diez, una influencer de muy estrecha relación con el economista.