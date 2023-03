El Kun Agüero explotó ante los rumores de reconciliación con Gianinna Maradona

El Kun Agüero habló de las versiones de reconciliación con Gianinna Maradona y se mostró bastante molesto, ya que está en pareja con Sofía Calzetti, de quien se encuentra muy enamorado.

Después de que la hija del Diez expusiera su bronca a través de un posteo dedicado a su hijo, a quien prometió cuidar, él deslizó que es cierto que se vieron, pero no con las intenciones que se especularon.

“Todo un invento. Es mentira lo que se dijo, ella vino hace unas semanas a traer a nuestro hijo Benjamín. Yo creo que se confunden ahí. Tenemos buena onda con la mamá de mi hijo, como también mi novia. Ella vino a traer a Benjamín en varias oportunidades, pero la realidad es que no hay nada entre nosotros. Más que ser padres y llevarnos de la mejor manera”, disparó ante Primicias Ya.

Por último, lanzó una frase que evidencia que no tiene ningún tipo de intención de regresar con Gianinna, ya que el vínculo es simplemente amistoso: “Ahora si por llevarnos bien es un drama, no es un asunto mío”.

La versión de un nuevo affaire entre la hija de Diego Maradona y el exjugador del Manchester City surgió el jueves en LAM, de la mano del panelista Pepe Ochoa, quien aseguró tener información proveniente de Uruguay.

“A él lo contrataron porque es la cara de un casino y lo que me contaron fue que la invitó. Él llegó primero, ella después. Siempre usaron un ascensor que no usa nadie: el de servicio. Ella estuvo dos días en el mismo cuarto y no estaba el hijo. Estaban ellos solos y se armó todo un operativo para que no se enterara nadie”, expuso.

