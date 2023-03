El impresionante spot de la AFA para promocionar los partidos amistosos

Durante un largo tiempo, el 18 de cada mes resonará en el inconsciente colectivo de los argentinos. Este sábado se cumplen tres meses de la conquista del Mundial de Qatar por parte de la selección argentina, y el ambiente sigue siendo uno de felicidad y celebración pura, especialmente cerca de la fecha en que el campeón del mundo vuelva a las canchas, con los amistosos ante Panamá y Curazao de la próxima fecha FIFA.

La euforia por querer ver al trofeo de la Copa del Mundo siendo levantado en el Monumental quedó más que expuesta al momento que las entradas fueron puestas en venta, con casi 2 millones de personas intentando asegurar su lugar en el estadio.

Aquella expectativa no fue ignorada por la AFA, que aprovechó la ocasión para palpitar estos partidos con la misma intensidad. A modo también de conmemorar la efeméride del campeonato, en los canales de redes sociales de la selección se publicó un video que funciona a modo de “trailer” cinematográfico del equipo que dirige Lionel Scaloni, con montaje y narración similares al de una película de acción, buscando darle tintes épicos al viaje del equipo.

A tres ⭐⭐⭐ meses de una película inolvidable… #CampeonesDelMundo #LaScaloneta 😎



🎶Muchaaachos, ahora nos volvimos a ilusionar 🎶🎵 pic.twitter.com/714gw1giZ1 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2023



El video repasa aquella final como el enfrentamiento mano a mano entre Lionel Messi y Kylian Mbappé y recuerda la obtención de cuatro galardones en los premios FIFA The Best, y sobre el final culmina con la frase: “La película que más veces vas a ver en tu vida, por suerte, no es una película”, antes de señalar los próximos compromisos de la Albiceleste, que incluyen estos dos próximos amistosos, a jugarse el 23 y 28 de marzo respectivamente; las eliminatorias mundialistas para 2026 y la Copa América 2024.

Fuente: La Nación