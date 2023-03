La columna de la Ubfal: a los 48 años, Cristian Castro irá a la universidad

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, el día después de que el rating tuviera un leve tropiezo en el prime-time, el cual se puede explicar por los cortes de luz que se dieron en los lugares donde se mide la audiencia y los televidentes no pudieron ver en vivo sus programas preferidos.

“Desde hace casi más de un año eligió Punta del Este como su lugar de residencia y ahora Cristian Castro decidió sorprender a sus 48 años y anotarse en la Universidad. El cantante mexicano estuvo este lunes en la sede de la Universidad Católica, donde se matriculó para comenzar la carrera de Dirección de Empresas, de unos cinco años de duración. Mientras tanto, se lo vio primero en Quién es la Máscara de la TV uruguaya y cantó en El Hotel de los famosos de eltrece. El artista tiene previstos recitales para el próximo mes de mayo en Chile y Uruguay y antes, el 1 de abril, estará en la Argentina para un megashow. Pero entre canción y canción, Castro decidió encarar este estudio universitario que lo tiene entusiasmado. En los últimos días sorprendió también con una versión de Lloviendo Estrellas junto a una banda de rock pesado”.

“Se supo del romance en mayo del año pasado y en esta calurosa tarde de marzo se habrían casado en secreto China Suarez y Rusherking. Después de celebrar el cumpleaños de la actriz en familia, con pocos amigos que develaron la información en sus redes (y luego las borraron) China y Rusher habrían decidido unir sus vidas, aunque para algunos es material para un nuevo video. La pareja se mantuvo muy junta desde que comenzó la relación, con viajes por el exterior y el interior del país, acompañándose en giras y trabajos. China no dudó en sentarse en primera fila en muchos de los recitales de Rusher y junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, mostró que conformó una hermosa familia ensamblada, con buenas relaciones con los padres de sus chicos, Nico Cabré y Benjamín Vicuña, que alternan sus dias para estar con los niños. Todavía no hay confirmaciones de la unión, pero llamó la atención una imagen con la referencia a anillos, las felicitaciones de sus amigos, el vestido largo blanco de ella, con cola, y original arnés de cuero y el look impecable del cantante. Si la noticia es cierta, le deseamos lo mejor a ambos”.

“Hace apenas 43 años protagonizaron juntos un éxito inolvidable: la telenovela Trampa para un soñador y hoy Antonio Grimau y Cristina Alberó volverán a trabajar juntos. La pareja de actores se subirá a un escenario para debutar con La Ternura una obra estrenada en Madrid en 2017. Se trata de una ingeniosa comedia plagada de referencias a William Shakespeare: cambios de identidad, seres mágicos, desencuentros y el deseo común de encontrar la ternura. El resto del elenco integrado por Marcelo Mazzarello, Anita Martínez, Juan Cottet y Valentina Podio”.