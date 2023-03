La mujer acusada de agredir brutalmente a su ex se defiende: “Él es un violento”

Elizabet es la mujer que, junto con otras tres personas, fue señalada como autora de una brutal agresión de un comerciante -llamado David- de Villa Ressia.

El caso tomó estado público a partir de los dichos a la redacción de La Brújula 24 de Ayelén, actual pareja del dueño de una panadería situada en Río Negro y Brickman.

Este medio le concedió el derecho a réplica a Elizabet, una de las personas que fue acusada del ataque, donde según se había indicado se intentó ahorcar al denunciante con un cinto y se lo golpeó con un martillo hasta provocarle la rotura del tendón de Aquiles.

“Quiero desmentir todas las cosas que se dijeron. En ningún momento fui a agredir. Él me citó no estando ella, porque si está ella las cosas no se pueden ni charlar porque es una persona violenta, con antecedentes penales; está todo el tiempo hostigándonos”, expresó Elizabet en el programa “Nunca es tarde”, que conduce Emanuel Olaya.

“Él (por su expareja) se pone agresivo, me empieza a pegar, mi pareja se mete cuando empieza a escuchar los gritos; empiezan a pegarse entre ellos dos porque yo me corrí. Yo también tengo marcas y moretones; también hice una denuncia; y también me asesoré con abogados”, agregó.

La entrevistada dijo que, con un fierro, su expareja le rompió el parabrisas de la camioneta a su actual concubino, y presentó una fotografía que refleja los destrozos en el vehículo.

“Nosotros no teníamos martillo ni nada. No es verdad que lo hayamos querido ahorcar. Jamás intentaría matar al papá de mis hijas. Es mentira que le pegaron cuatro personas. Fue a mano limpia con mi actual pareja”, señaló Elizabet.