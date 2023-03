Una sargento hot de la Bonaerense se abrió un OnlyFans y triplica su sueldo

A Clara A. le gusta la adrenalina, jugar al filo, caminar por la cornisa. Por eso cumplió el sueño que tenía desde chiquita: ser policía. “Siempre decía que quería ser poli, me gustaba eso de estar en peligro y lo mantuve hasta que, finalmente, cumplí el deseo de entrar a la fuerza”, dice la sargento, de 32 años, que vive y trabaja en La Matanza.

En la pieza de la casa de una amiga, donde “hay un entorno más cool” que en su departamento austero y algo oscuro, Clara conversa sobre su secreto, hasta aquí, guardado bajo siete llaves. “Hace dos años que hago contenido para OnlyFans. Empecé tímidamente, hice el curso y descubrí que lo disfruto… disfruto mostrarme y ganar platita, me gusta calentar, pero soy policía bonaerense y hay cosas que no puedo hacer”.

Nadie lo sabe, repite una y otra vez. Pero nadie es apenas una sola persona, su amiga de toda la vida, la que le presta el escenario para la producción. “No quiero que nadie sepa, ni siquiera mis padres, que son un poco chapados a la antigua y estoy segura que no lo entenderán porque son prejuiciosos. Es algo mío, no tengo por qué compartirlo”, señala.

Clara es su nombre de fantasía y, por obvias razones, no dará su apellido. Tampoco el del destacamento en el que trabaja, el cual sí se comprobó, ya que también pudo hablar con ella en la oficina donde se encontraba, luciendo su uniforme, el chaleco antibalas y el arma reglamentaria.

“Hoy me toca aquí adentro, pero cada día es una aventura distinta. Me toca patrullar, controlar estaciones de trenes, ordenar a los manteros, estar en distintas esquinas. Muchas horas son… Me jode que no me reditúe, me jode estar arriesgando la vida por poca guita, me jode que las leyes no nos amparen, me jode que haya jueces y fiscales garantistas anticanas. Parece que los que integramos las fuerzas de seguridad los derechos humanos no existen”.

Clara trabaja doce horas por día, de 7 a 19 y hace horas extras. “Como policía llego a ganar, con las horas extras, menos de 200 mil pesos… Es poca plata para la cantidad de tiempo que le dedico y la verdad es que quiero estar más holgada económicamente, necesito ayudar a mis viejos, por eso empecé con OnlyFans, que hoy me permite casi triplicar el sueldo”.

La sargento de la bonaerense tiene 600 seguidores y varias decenas de clientes leales. “Todos yanquis, que me dejan platita verde”. Dice que gana entre 350 y 400 dólares por semana y que recibe dólares que cambia al blue.

Hace saber Clara que sólo “trabaja” con seguidores del exterior. “Tengo cerrado el OnlyFans para seguidores de Argentina y también de América Latina. Es riesgoso, viste, nunca se sabe”. El contacto con norteamericanos le facilita revelar su secreto. “A ellos no tengo problemas en contarles que soy poli”.

Enfatiza Clara lo cómoda que se siente interactuando con sus seguidores. “Me piden cosas que saben que puedo darles, no se zarpan, pero si ocurriera, por supuesto que tengo mis límites. La verdad es que tengo un vinculo sano con el cliente, respetuoso… y si algo no me llegara a gusta aprieto el botón y apago la computadora o el teléfono”.

Ese respeto y valoración, dice, no lo vive en su trabajo como policía. “A pesar de ser mayoría de mujeres en mi seccional, el machismo gobierna. Pero bueno, es el trabajo y desgraciadamente no puedo tocar ningún botón, que muchas veces hubiera querido”, dice y sentencia: “Me respetan más en OF que en la seccional”.

Fuente: Clarín