Antes de ser internado, Chano publicó tuits denunciando amenazas

Chano Moreno Charpentier fue internado en el Sanatorio Otamendi el viernes por la mañana y su cuadro continúa siendo reservado.

El año pasado, a mediados de mayo, Chano había estado en el mismo centro de salud luego de pasar algunos meses en la clínica psiquiátrica Avril.

El artista había usado su cuenta oficial de Twitter para repostear mensajes en los que aseguraba que había recibido amenazas. “Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano, cuidate, te quieren hacen mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nuncia viví algo así… Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”, dice el tuit que republicó Chano.

Sin dejarlo ahí, también republicó un mensaje viejo que decía: “Lo que esta persona me dijo yo ya lo suponía, y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada… Espero que no sea nada”.

Los mensajes de Twitter que Chano replicó durante las últimas horas habían sido compartidos en noviembre del año pasado. En ese momento les comunicó a sus seguidores que estaba sufriendo “violencia psicológica” y “amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo” por parte de algunas personas.

“Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más”, empezó a escribir el artista. “Pero durante esta breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía”, agregó en su primer tuit.

Luego, siguió: “A algunos le caen mejor mis decisiones que a otros. Yo me banco la desidia o la bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria”.

