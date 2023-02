Descacharrización en barrio Avellaneda

Este jueves se llevará a cabo una jornada de limpieza y descacharrización en inmediaciones de la Unidad Sanitaria Avellaneda.

A partir de las 8.30 hs, en Nicaragua 2953 se instalará un contenedor para desechar todo recipiente o elemento en desuso que pueda acumular agua.

No se recibirán residuos orgánicos (restos de comida, pañales descartables, etc), ni otros que no constituyan un reservorio de agua.

Las actividades forman parte de las tareas de prevención para evitar la proliferación del mosquito vector de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.