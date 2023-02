Abrieron las inscripciones para la Liga Municipal de Fútbol 2023

Desde hoy, se encuentran disponibles las planillas de inscripción para la temporada 2023 de la Liga Municipal de Fútbol.

La información podrá entregarse hasta el 15 de marzo. En tanto, el fichaje de jugadores comenzará el 15/2, presentando foto 4×4 y fotocopia DNI.

Toda la documentación debe solicitarse y entregarse en la oficina de Deportes (Drago 45), de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Para inscribirse en las categorías Baby 1 (2012 y 2013) y Baby 2 (2014-15-16), se deberán anotarse en las dos categorías, completando una planilla con un mínimo de 10 jugadores cada una.

En tanto, para el Fútbol Infantil SUB 13 (categorías 2010/11) y SUB 15 (categorías 2008/09), deben inscribirse en las dos categorías con un mínimo de 12 jugadores en cada una.

Aquellos equipos que sólo presenten una categoría participarán de un torneo aparte, con instituciones que tengan únicamente SUB 13. No está permitido anotarse solamente con SUB 15.

En marzo se organizará un torneo preparación sin puntos, donde los equipos deberán demostrar que cuentan con la cantidad mínima necesaria para la participación del certamen.

La liga comenzará en abril y finalizará en noviembre. Quienes no completen el cupo mínimo requerido participarán durante el año solamente a modo de encuentro.

Más información:

-La organización brindará transporte mínimo, dependiendo de las distancias y cantidad de jugadores.

-Las escuelas deberán disponer de camisetas numeradas para cada categoría y disponer de un espacio físico (canchas) en condiciones para desarrollar actividades semanales.

-Se deberá contar con un Delegado responsable mayor de 18 años, quien será la única persona autorizada en recibir información de la Oficina de Deportes.