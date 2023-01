Un libro argentino ganó el premio más importante de la ilustración en el mundo

El premio más importante de la ilustración en el mundo fue para el libro de una artista y una editorial infantil y juvenil argentinas: el precioso “Todo que pasó antes de que llegaras”, de Yael Frankel, publicado por Editorial Limonero, obtuvo el preciado Premio Bologna Ragazzi 2023 en la categoría Ficción. Así lo anunció la Feria del Libro Infantil de Bolonia, uno de los eventos más importantes del mundo editorial dedicado a las infancias, cuyo galardón anual significa algo así como “el Oscar de la Ilustración”. El reconocimiento será entregado en marzo próximo, cuando del 5 al 8 de ese mes se desarrolle la más importante feria profesional de libros infantiles del mundo, que en su 60° edición tendrá una programación especial para el aniversario redondo.

Todo lo que pasó… asume con belleza la voz de un niño que le cuenta a su hermano por venir todo lo que le espera cuando llegue y todo lo que pasó antes. Como suele ocurrir cuando hablan los niños y las niñas, las frases y los dibujos de trazos más simples redondean profundas reflexiones sobre las relaciones familiares, lo que cambia y lo que permanece, el paso del tiempo, la vida misma.

Su autora, la argentina Yael Frankel, ha obtenido reconocimientos por otros libros como A simple vista, editado en Chile, seleccionado para el catálogo White Raven; Contame más, ganador del premio al mejor libro álbum otorgado por ALIJA IBBY Argentina; o El ascensor (también editado por Limonero), ganador del primer premio del Festival de Literatura para niños de Sharjah, Emiratos Árabes, y el de la Feria Internacional del Libro Infantil de Moscú, en la categoría libro de autor.

“Pasan las horas y todavía no puedo creer esto del premio”, comparte su asombro y alegría Frankel en diálogo con Página/12. “Me enteré por la mañana, cuando iba caminando hacia mi estudio y me llamó el editor, Manuel (Rud). Me reí y lloré ahí en la calle, en partes iguales. Estoy feliz, emocionada, sorprendida, todo junto y mucho. Espero que estos sentimientos se vayan aplacando un poco, así me puedo poner a trabajar”, dice con una sonrisa. Y agradece “a los editores de Limonero, que apuestan por mí y trabajan conmigo en cada libro, son dos capos idóneos, super entusiastas y creativos. Es un placer enorme formar parte de su catálogo”, asegura.

Todo lo que pasó… fue elegido en Bolonia entre 2349 títulos presentados por 644 editoriales de 59 países y regiones de todo el mundo.

“Con dibujos infantiles minimalistas a lápiz y carbón, escrito y dibujado desde la perspectiva de un niño pequeño que espera un nuevo hermano o hermana, este es un libro elaborado artesanalmente”, destacó sobre el libro el jurado (la alemana Doris Breitmoser, el italiano Riccardo Falcinelli, Orna Granot, de Israrel y Dee Lalljee, de Reino Unido).

“El narrador se dirige al bebé por nacer con historias, pensamientos y recuerdos significativos, capturando momentos de la vida familiar cotidiana con humor, cuidado y autenticidad. Cada página es una forma de expresar lo universal dentro de lo personal, describiendo cómo las familias se enfrentan al cambio, antes de que llegue un nuevo bebé”, agregó.

El premio

El Premio Bologna Ragazzi distingue los mejores libros para niños y jóvenes publicados en todo el mundo, reconociendo “la calidad de su diseño gráfico editorial, la innovación y el equilibrio, junto con su capacidad para crear un diálogo con los lectores jóvenes”.

Junto a la categoría Ficción, se premia también No Ficción, Ópera Prima, Cómics y,este año, también Fotografía. Se suma el BRAW New Horizons, un premio especial que el jurado otorga a una obra que destaca por la innovación de su producto editorial.

“Este premio es uno de los mayores reconocimientos que el sector de la LIJ puede dar. La feria de Bolonia es la meca del contenido para infancias y esta distinción, además de visibilizar la extraordinaria obra de Yael, es una ventana abierta para divulgar el proyecto y catálogo del Limonero entre editores, especialistas y lectores del mundo entero”, celebraron los responsables del sello, Luciana Kirschenbaum y Manuel Rud.

En el año 2019, Limonero había sido distinguido en esta misma feria como mejor editorial de América del Sur y América Central.

