La columna de la Ubfal: la cocinera Jimena Monteverde abandonaría a Mirtha Legrand y Juana Viale

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó las principales noticias del mundo de la farándula, en medio de las negociaciones tenues que hay en torno al “mercado de pases” en la radio, de cara a lo que será un año caliente porque las elecciones ponen a la política en el centro de la escena.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Todavía no se sabe si Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a la pantalla de Eltrece, aunque Story Lab estaría iniciando negociaciones para el regreso de las cenas y los almuerzos del fin de semana en este 2023, pero habría alguien que se bajaría del barco antes de que salga del puerto. Se trata de Jimena Monteverde, quien fue convocada por las autoridades de Canal 9 para conducir su propio programa. Al parecer, Canal 9 busca reforzar su grilla, intentó cerrar un reality, pero no llegó todavía al presupuesto necesario e iría por un magazine conducido por la famosa cocinera, que ya se probó como conductora y tiene cualidades para hacerlo. Y si algún plus tiene Jimena por sobre otras conductoras, es su gran apoyo por parte de muchas marcas comerciales que la siguen por su trayectoria culinaria. Un aval como para llegar a la tele con una cartera de clientes que puede sumar en cualquier programa, en estos tiempos de vacas flacas”.

“El destino tiene esas cosas. Estuvieron peleados durante años, pero se hicieron amigos cuando sus hijos compartieron la secundaria. Pasó con Marcelo Tinelli y Mario Pergolini y seguramente pasará ahora cuando los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson compartan un desafío en común. Marcela Tauro averiguó que tanto Valentino López como Bastián Demichelis serán probados en las inferiores de River y así sus madres estarían obligadas a verse en entrenamientos y campeonatos. Valentino cumplirá 14 años en este miércoles y Bastian lo hará a comienzos de mayo. Ambos tienen talento para el fútbol, nacieron de padres que llegaron alto en sus carreras y ahora Demichelis es DT de River y Maxi López estuvo en Argentina para apoyar la prueba de su hijo mayor en ese club. Les guste o no a sus mamás, si Wanda se queda en Argentina se verá seguido con Evangelina. La vida te da sorpresas y a estas ‘enemigas’ se las está por dar”.

“El pase sería para conducir un late night show con entrevista, banda en vivo y humor. Sergio Lapegüe fue convocado por América para uno de los que serían los pases del año según adelantó en este lunes Marina Calabró. La idea de José Nuñez, Coordinador de Contenidos Artísticos de América, es armar un programa al estilo de Los Mammones, y la oferta abarcaría también un programa en A24 y un ciclo radial en La Red con muy buena propuesta económica. Lapegüe estaría analizando el posible pase porque el conductor hace un programa muy exitoso en las primeras mañanas de TN y un ciclo radial en el grupo, pero el tema de sumar la música y un cartel en el horario nocturno de la tv abierta lo tiene entusiasmado. La periodista de Radio Mitre comentó que Artear pensaría en retener a Lapegüe ofreciéndole hasta la conducción de Telenoche, pero prefieren que se quede en las mañanas de la señal de noticias, aunque habrá que ver qué le sugieren para que desestime el pase a América. Mientras tanto, Sergio disfrutó vacaciones en Dominicana, siempre con su adorada mujer, familia y amigos y el futuro laboral, está por definirse en días”.