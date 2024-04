Boca ganó y habrá Superclásico en cuartos de final

En un enfrentamiento vibrante en La Bombonera, Boca se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Copa Liga Profesional al vencer por 1-0 a Godoy Cruz. A pesar de momentos de tensión y la expulsión de Cristian Medina, el Xeneize emergió victorioso ante un rival ya clasificado, alcanzando su objetivo con éxito.

El partido estuvo marcado por momentos de tensión, especialmente en la primera mitad, donde el Xeneize luchó contra el tiempo y la falta de opciones para cambiar el rumbo del juego. La expulsión de Cristian Medina a los 30 minutos complicó aún más las cosas para el equipo dirigido por Diego Martínez, sumiendo al estadio en un momento de incertidumbre.

Sin embargo, Edinson Cavani aprovechó su experiencia y calidad para marcar la diferencia, anotando el único gol del partido a los 39 minutos, tras una brillante jugada de Luis Advíncula. El gol desató la euforia en el estadio y marcó el comienzo de una nueva etapa en el juego.



El segundo tiempo mantuvo la intensidad con oportunidades para ambos equipos. Sin embargo, Boca resistió los intentos de Godoy Cruz, incluido un tremendo disparo al travesaño en el último minuto.

Con un final lleno de suspenso, Boca logró asegurar su lugar en los cuartos de final, donde ahora enfrentará a su eterno rival, River, en un Superclásico que promete emociones intensas y un ambiente electrizante.

Así quedaron definidos los cuartos de final



La última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga contó con cuatro partidos determinantes que confirmaron a los 3 equipos que acompañarán a Godoy Cruz a los cuartos de final.

Además de Boca, otro que logró la clasificación fue Estudiantes que empató 1-1 con Lanús, también Defensa y Justicia que superó 1-0 a Newell’s y no le alcanzó a Racing pese a su goleada 4-0 ante Belgrano en Córdoba, en la que marcó el oriundo de Monte Hermoso Baltasar Rodríguez a los 90 minutos.

El cuadro de los cuartos de final quedó armado de la siguiente manera:

River Plate vs. Boca Juniors, Estudiantes vs. Barracas Central, Godoy Cruz vs. Vélez y Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia.

Los duelos por los cuartos de final no tendrán alargue y en caso de empate se definirán por penales. Solo habrá tiempo extra ante una eventual igualad en la final.

Con información de TyC Sports / Infobae