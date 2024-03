La inesperada confesión de Mirtha: “Luis Miguel me dio un beso y me rozó los labios”

Mirtha Legrand lanzó este sábado una inesperada confesión que dejó con la boca abierta a los invitados de su programa. La diva de la televisión reveló que Luis Miguel le “rozó los labios” en el último encuentro que mantuvo durante su show de agosto pasado.

La conversación fluía entre risas y anécdotas cuando Mirtha decidió romper el hielo con una historia que nadie esperaba escuchar. Recordando el espectáculo en el que había asistido recientemente, reveló cómo el mismísimo Luis Miguel le había brindado un gesto que la dejó sin aliento: un beso que apenas rozó sus labios.

La Chiqui hablaba con Ángela Torres, una de las invitadas a la mesa de La noche de Mirtha junto al actor Gabriel Goity, la actriz y conductora venezolana Catherine Fulop y el periodista Ceferino Reato, sobre un show en el que participó la joven cantante junto a su tío, Diego Torres.



“No lo conocía al (Movistar) Arena. Fui a ver a Luis Miguel, la vez anterior. Es impresionante. ¿Cuántas personas caben? El día que fui había 20 mil personas”, manifestó Legrand. Luego, para sorpresa de todos, expresó: “(Luis Miguel) me pidió un beso. A mi edad…”.

Y amplió: “Yo lo aplaudí y me retiraba, y me dijeron que espere, que me quería saludar. Bajó del escenario y me dio un beso que me rozó los labios”.

“No, Mirtha, me muero. ¡Qué privilegiada!”, exclamó Ángela Torres. La conductora continuó con los elogios al galán azteca: “Divino. Amoroso. Además, canta una maravilla”.

Antes de cambiar de tema, Mirtha concluyó la anécdota diciendo que “esas cosas no se olvidan”.

Con información de Clarín