Lucas Benvenuto le ganó un juicio a Jey Mammon: “No mintió”

Veinte años de “doble vida” para Jorge Rojas

Tiene cinco hijos de distintas mujeres y desde hace veinte años mantuvo una relación paralela a sus parejas y familias el cantante Jorge Rojas.

Toda la historia se develó a partir de los dichos de Barbie Muriel, su “compañera” desde los 17 años (se conocieron cuando ella tenía 14) del artista, ex integrante de “Los Nocheros”.

📺 Habla por primera vez Barbie Muriel, la amante de Jorge Rojas



🗨️"Perdí un bebé en el 2018"

🗨️"Tuve una relación de 20 años con él"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/yiwMAHnSYH — América TV (@AmericaTV) April 15, 2024

Barbie, quien vive entre Mendoza y Estados Unidos, perdió un hijo de Rojas en el 2018 y ahora se decidió a contar toda la relación que mantuvieron en todos estos años, una suerte de doble vida para Rojas, aparentemente aceptada por su actual mujer, Valeria.

Barbie habló en este lunes en primicia en “Intrusos” y sorprendió con sus declaraciones sobre estos veinte años junto al cantante.

📺 Habla por primera vez Barbie Muriel, la amante de Jorge Rojas



🗨️"Sigo teniendo comunicación con él"

🗨️"Estoy cerrando este ciclo y hago esto por mí"

🗨️"Tengo los mejores recuerdos"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/GamYiYWR4d — América TV (@AmericaTV) April 15, 2024

Rojas subió un reconocimiento de la relación en sus redes, que luego borró y el último encuentro fue en el aeropuerto de Salta cuando Barbie habría ido a encararlo cuando él llegaba con su mujer.

Gente cercana a Rojas dice que ella los persiguió hasta el auto y que la pareja no le contestó. Días antes, el artista le habría dicho a Barbie que había decidido terminar su relación de dos décadas.

Jorge Lanata: “Los periodistas tenemos que unirnos”

Después del tuit que sobre él escribió el Presidente dando a entender que recibía sobres, Jorge Lanata reaccionó en Radio Mitre y decidió hacerle un juicio al titular del Ejecutivo.

“Creo que nadie me dice ‘Jorgito’” dijo Lanata hablando con Romina Manguel por Radio con vos y adelantó que “el miércoles presentaremos una denuncia penal y una civil a Milei, mis abogados están escribiendo la denuncia en estos momentos”

“Hay que ponerle un límite al Presidente”, afirmó el periodista y agregó que “el Presidente está exagerando su rol, tomando atribuciones que no le corresponden.”

“Los periodistas tenemos que unirnos” dijo Lanata. “Esto empezó mal, hace cuatro meses que está en el Gobierno y ya estamos hablando de estas cosas. Los K por lo menos esperaron dos años.”

“No decimos cualquier barbaridad…una cosa es que te ataquen, otra que te calumnien y difamen, el Presidente no puede desconocer esto. Él ya no es más un panelista” explicó el conductor.

“Milei cree, equivocadamente, que cuando nosotros tiramos un tema, si nadie lo desacredita, eso queda en la gente y crece, no tienen la más puta idea de cómo funcionan los medios. Es la típica estrategia de los servicios, desacreditar al que habla.”

“Esperaba más solidaridad del gremio de periodistas” afirmó, y agregó “no van a lograr que me calle la boca”.

Lucas Benvenuto le ganó un juicio a Jey Mammón: “No mintió”

El doctor Javier Moral, abogado de Lucas Benenuto, contó en “Entrometidos” que su defendido le ganó un juicio a Jey Mammón, donde se falló que “no mintió”.

Lo viviste en #entrometidos @CanalNetAr 📺 @monticarlos 👉 Lunes a viernes de 14:30 a 16 horas💥



⚡️Jey Mommón perdió el juicio contra Lucas Benvenuto 🎥 pic.twitter.com/i9fNVvs5qp — #Entrometidos®️ (@okentrometidos) April 15, 2024

Después de las acusaciones mediáticas de abuso de menor contra Jey Mammón y con el sobreseimiento anterior de su causa, que prescribió por el paso del tiempo, el músico, actor y conductor se presentó ante la Justicia y denunció a Lucas con una querella de 43 páginas y testigos, con el abogado Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando.

La denuncia decía que uno de los objetivos de Benvenuto era “manchar la imagen pública de Jey Mammón” y otro era “la repercusión mediática”.

Mammón acusaba a Benvenuto de sus dichos “carentes de verosimilitud y sin sustento fáctico” y ahora la Justicia afirma que Lucas dijo la verdad.

Derecho a réplica del abogado de Jey Mammón

Después de las afirmaciones de Javier Moral, abogado de Lucas Benvenuto, nos escribió el abogado de Jey Mammón, Javier Baños y nos pidió un derecho a réplica sobre la decisión judicial que afecta a su cliente y aquí cumplimos con su pedido.

El tema es que Jey le inició a Lucas una causa por calumnias y la Justicia la desestimó. Lo que al abogado le preocupaba es la frase dicha por Moral sobre que Lucas no mintió.

Reproducimos sus aclaraciones:

-“No es cierto lo que está diciendo la persona que nombraste” (L.B.) (Para que se entienda aclaramos en laubfal.com que se trata de Lucas Benvenuto)

– El tribunal de Casación nunca dijo eso (que “L.B. no había mentido”)

– – Simplemente con fecha 2 de noviembre de 2023, se desestimó un recurso de Casación contra la resolución del Tribunal de la instancia que no hizo lugar a una querella (por cuestiones -procesales-)

– El tribunal no INGRESÓ AL ESTUDIO DE LA CUESTIÓN DE FONDO (saber si L.B. mintió o no mintió en su denuncia).

– Es decir, la Justicia, por el momento NO INGRESÓ AL ANÁLISIS de *sí la denuncia fue falsa o no lo fue*.

– Hasta el momento, la Justicia no quiso estudiar el caso de fondo aunque JUSTAMENTE la pretensión de Juan Martín Rago (Jey) era que se analice si la denuncia fue falsa para poder imputar a L.B. por el delito de calumnias.

– La realidad es que Juan Martín Rago fue SOBRESEIDO (con todas las consecuencias de una ABSOLUCIÓN) y esta resolución Está FIRME.

– Es decir, JUAN MARTÍN RAGO tiene *Título Jurídico de INOCENTE* POR SENTENCIA FIRME.

– Lo que rechazó Casación es el intento (a partir de la pretensión de J.M.Rago) de volver a abrir el caso para condenar a L.B. por las calumnias.

– Pero el tribunal no entró a considerar el fondo de la cuestión, el rechazo obedeció a causas procesales y NADA IMPIDE que frente a nuevas calumnias se inicien NUEVAS ACCIONES.

– Actualmente es lo que estamos estudiando sus abogados.

– Hay que aclarar también que el Dr. BURLANDO no tiene nada que ver con estas nuevas acciones (no lo ha patrocinado en la querella contra LB).

