El cantante salteño Kike Teruel confirmó que se va de Los Nocheros

El cantante salteño Kike Teruel anunció su partida de Los Nocheros con un video publicado en las redes sociales a pocos días de su presentación en el tradicional Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Así pondrá fin a un vínculo que se extendió por más de 30 años.

Según explicó en un vivo de Instagram con sus seguidores, la decisión la tomó hace tiempo, ya se la había comunicado al grupo, con el que seguirá hasta mayo para cumplir con todos los compromisos asumidos. Y descartó iniciar ahora una carrera solista.

“Hay muchos rumores sobre mi partida del grupo Los Nocheros. Y es verdad,”, confirmó Cesar Adolfo Teruel, sin brindar aún mayores detalles sobre su alejamiento.

“Es un lindo momento para mí”, contó el músico al iniciar el vivo de Instagram con sus seguidores en el que dio detalles de su decisión y negó que haya tenido problemas personales vinculados con sus salida de la banda.

“Mis compañeros saben de mi decisión hace mucho, no es de ahora, habíamos quedado que lo iba a anunciar para esta fecha. Estoy yéndome del grupo en uno de los mejores momentos de mi vida y del grupo”, explicó y le agradeció a los seguidores.

“Es eso: yo me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así. La gente que nos conoce sabe que estamos bien, esta energía, esta buena onda no se inventa, no se puede falsear. Y en esto les agradezco”, siguió para tirar por tierra los rumores de diferencias dentro del grupo folclórico.

El cantante además dijo que no tiene previsto seguir una carrera como solista y atribuyó su decisión, en parte, a que ya no tenía ideas para aportar al grupo. “Mi misión de cantar ya está”, afirmó, aunque luego dijo que no descarta escribir alguna nueva canción en el futuro.

Fuente: Clarín