Rally Dakar 2023: una interesante etapa que tuvo festejos argentinos

La jornada en la que se ha reanudado la carrera coincide con una nueva orientación geográfica. El Dakar se dispone a adentrarse en el cuarto sudoriental de Arabia Saudí, con las dunas del Empty Quarter, que serán determinantes para el desenlace de la edición 2023, en el punto de mira. Entre tanto, los pilotos no habían dejado del todo atrás la zona recientemente anegada por las lluvias y han debido lidiar con unas dunas más accesibles, siempre que les mostrara el debido respeto, claro está.

No ha sido el caso de Joan Barreda y Carlos Sainz, ambos heridos pero sin gravedad al inicio de la etapa. Los valientes que han seguido en carrera han debido enfrentarse a continuación a una navegación compleja y un pilotaje igualmente peliagudo entre cauces de ríos en ocasiones bien cargados de agua. El terreno no parece haberle planteado problema alguno a Luciano Benavides en motos ni a Sébastien Loeb, los más rápidos en los 359 km de la especial del día.

En T3, el argentino David Zille ha sido hoy el más veloz en la contrarreloj del día. El argentino se ha embolsado de paso su primera victoria en el Dakar, un triunfo que ha debido pelear hasta el final. Guillaume de Mevius, Mitch Guthrie y Dania Akeel se han ido turnando en primera línea de carrera, pero ha sido finalmente Zille quien ha tenido la última palabra al parar el crono dos segundos antes que De Mevius.

Ha necesitado exactamente 3h38’ para cruzar la meta, lo cual supone una velocidad media de algo menos de 100 km/h a lo largo de todo el recorrido. Teniendo en cuenta la escala de la especial, estamos hablando de una diferencia mínima. Dicho de otra forma, la victoria del día se ha decidido en 55 metros, apenas un grano de arena en el desierto.

