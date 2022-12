Intimidades del homenaje al campeón

Lautaro

Uno de los dos campeones mundiales bahienses, Lautaro Martínez, tuvo su merecido reconocimiento de parte de sus vecinos en lo que fue un broche de oro de estos felices y movidos días tras la consagración de la Selección argentina en Qatar. Recordamos que Germán Pezzella no se encontraba en la ciudad, por lo que no pudo compartir el acto con el exdelantero de Liniers (tuvo su momento de reconocimiento más modesto a comienzos de esta semana). Quien sí dijo presente fue otro mundialista de la ciudad, Facundo Tello, quien también fue declarado ciudadano ilustre.

A pesar de que en su momento desde la policía y el Ministerio de Seguridad, con su representante Federico Montero, se sugirió que el evento se hiciera en un espacio abierto, como el Parque de Mayo, o el Boronat, hay que decir que finalmente se hizo en Avenida Alem, pero todo salió según lo planeado por la Comuna y las autoridades de seguridad. Sí es verdad que los comerciantes del sector preferían no contar con esa aglomeración el viernes previo a Navidad, pero es de destacar que hubo más de diez mil personas, según indicó la Dirección de Defensa Civil, y no se produjo ningún incidente. Es más, la desconcentración fue bastante rápida, por lo que el corte de calles no fue tan prolongado como se pensaba.

Algunos datos de color que pudo conocer esta sección son que Lautaro y su familia estuvieron en total tres horas en el Teatro, desde su llegada, pasando por la conferencia de prensa, hasta el saludo del futbolista con el público desde el balcón. Durante todo ese tiempo no se negó ni a una foto, y firmó innumerable cantidad de camisetas y objetos de todo tipo.

Otro dato que muestra a las claras la magnitud del evento fue la cantidad de medios acreditados: 70 en total, entre ellos TN, TyC Sports, y Telefé a nivel nacional. El marco de la conferencia, con la sala principal del Teatro de fondo, y con una bandera argentina gigante fue imponente. Otra perlita fue que el actor bahiense de El Marginal, Brian Buley, pidió sacarse una foto con el delantero campeón, cosa que por supuesto logró. Juntos tuvieron una breve charla muy distendida.

El único momento desagradable se vivió sobre la finalización de la rueda de prensa. Un periodista de Radio Nacional Bahía Blanca intentó incomodar al campeón con una pregunta fuera de contexto. Fue relacionada a la investigación judicial por un supuesto abuso sexual de su compañero de selección Thiago Almada.

Aunque no es el abogado ni el fiscal del caso, ni tiene por qué estar al tanto, Lautaro respondió que no era una pregunta que debía contestar: “Hoy solo estoy pensando en disfrutar con la gente que está afuera del Teatro”.

Tras el episodio, en el Teatro algunos especulaban con que se había tratado de una cuestión política y que el periodista de la radio gubernamental había recibido una “bajada de línea” para molestar al deportista como venganza de que el plantel no haya festejado el título en el balcón de la Rosada.

No hay preguntas prohibidas, pero si las hay desubicadas por el contexto, el destinatario y el lugar. Esta fue una de esas. Además de ser una pregunta inexacta porque Almada no está procesado por los delitos que se mencionaron. Hasta representantes del Frente de Todos se mostraron sorprendidos por el episodio pero no se animaron a elucubrar por qué había sucedido tal situación. “El periodista quiso ser famoso por un minuto”, especuló un referente del peronismo descartando que sea una bajada de línea política.



Cambio cultural

Desde hace varios años se viene dando un cambio cultural con respecto al uso de la pirotecnia. En esta Navidad, por ejemplo, no hubo ningún herido atendido en los hospitales público de la ciudad. Está claro que llegar al uso cero va a ser muy difícil, pero dese el Municipio aseguran que trabajarán en pos de limitar lo más posible su uso. Desde luego, ya se están organizando operativos para Año Nuevo con distintas ONGs que claman por lo mismo.

Durante los días previos al 24 hubo secuestro de pirotecnia de gran calibre, aunque esto se hace cada vez más difícil, teniendo en cuenta que ya no se comercializa en locales (está prohibido), pero que además, las ventas se hace con delivery a domicilio, por lo que también es difícil saber en qué viviendas se guarda la mercancía. Y de saberlo, lograr un decomiso, al ser una casa de un particular y no un comercio, es prácticamente imposible.

Un dato a tener en cuenta fue una sanción que se le labró a quienes organizaron la única fiesta privada habilitada por la Comuna para Navidad, que se llevó a cabo en Casanova al 4000. Allí hubo un espectáculo de pirotecnia que se hizo sin permiso, por lo que se labró un acta. Esta se sumó a varias más, como el ingreso de menores y de bebidas alcohólicas, y el cierre del evento luego de la hora establecida por decreto municipal, que era las 6.30 del días 25. De hecho, según indicaron desde la propia Municipalidad, la música recién paró pasadas las 8. Cabe destacar que, a pesar de todo esto, no se vivieron incidentes o casos de violencia de ningún tipo.



Concientización

El próximo 1 de enero se cumplirán cinco años de la violenta muerte de Matías Streitenberger, el joven de 18 años que iba a festejar con sus amigos ese año nuevo, y que fue atropellado en Alfonsín y Milún por Galo Ochoa, quien manejaba alcoholizado, y que huyó del lugar sin prestarle asistencia. Este sujeto fue condenado a 12 años de prisión.

Por estas horas, y para llevar conciencia sobre lo grave que es tomar y manejar, se pudieron ver y escuchar a los familiares del recordado Matías contando el dolor que sufren, y tratando de educar en la prevención, para evitar más tragedias de este tipo. Además, dese el área de Participación Ciudadana de la Comuna que comanda Pablo Romera, se trabajó con amigos y vecinos del sector para modificar la plaza que lleva el nombre de Matías, y que está ubicada en el barrio Patagonia Norte. En base a sus ideas, se hicieron murales en las garitas de colectivos, y se crearon nuevos espacios para reunirse a tomar mate y para reflexionar. También se cambiaron los aros de básquet del lugar, se pintó el playón de la cancha, y se mejoró la forestación, en un trabajo en conjunto con Gestión Urbana.

Todos tenemos que trabajar para que este tipo de casos, como también es el de Facundo Saccoccia, no sean solo parte de la estadística.



Obras en el Club Alem

Por estas horas se lo vio desbordante de alegría al abogado penalista Leonardo Gómez Talamoni. Pero no por haber ganado un caso difícil, sino por el crecimiento que está teniendo su amado Club Alem. Es que está casi terminado y a punto de inaugurarse un microestadio con cacha del tamaño de la principal, para el uso de las categorías menores. “Yo nací en el club. Más precisamente en Corrientes y Azara. Somos una familia con cuatro generaciones dentro del mismo, y hace siete años que soy su presidente”, expresó emocionado el doctor.

Y ponderó Alem es un club de barrio que ha tenido en estos tiempos un crecimiento exponencial, tanto en lo deportivo como en su infraestructura. Sus categorías menores se multiplicaron, pelean bien arriba todas las temporadas, y ha logrado algunos títulos luego de mucho tiempo: “Se cumplió el objetivo de tener el plantel de primera división compuesto en su mayoría por pibes del club”, celebró.

Además, destacó la construcción de un gimnasio para el desarrollo físico de quienes practican deporte, y la institución está a un paso de inaugurar oficialmente el estadio de las mismas dimensiones que la cancha principal. Una obra de más de 1.000 metros cuadrados, impensada para los tiempos que corren, sobre todo si se tiene en cuenta que se levantó en pandemia y con un enorme sacrificio de quienes componen este proyecto: “Es todo a pulmón, haciendo asados, vendiendo pizzas, sorrentinos, rifas… la pasión por tu club, por ver crecer en valores a tus chicos, y por el deporte es el combustible que mueve a ese equipo de gestión”, cerró Gómez Talamoni.